EcoFlow komt met nieuwe robotmaaier Blade en slimme airco

EcoFlow komt om precies te zijn met drie nieuwe producten. De EcoFlow Blade is een unieke robotgrasmaaier voor het maaien en opvegen van gras en bladeren, de EcoFlow Glacier is een slimme draagbare koelbox met gescheiden koel- en vriescompartiment en ijsblokjesmachine en de EcoFlow Wave 2 is een slimme en draagbare airconditioning.

EcoFlow kondigt de drie nieuwe producten voor de Nederlandse en Belgische markt aan. Het bedrijf wil milieuvriendelijke oplossingen brengen met EcoFlow’s batterijtechnologie om energiezuinige prestaties te leveren thuis en buitenshuis.

EcoFlow Blade

De EcoFlow Blade is een intelligente robotgrasmaaier die er net even anders uitziet dan anders. Naast het maaien van gras worden ook grasresten, takjes en bladeren opgeveegd. Met de optioneel verkrijgbare Lawn Sweeper Kit gebruikt dit model een LiDAR-sensor en een ingebouwde camera om grasresten, takjes en bladeren te lokaliseren en op te ruimen. Op een vooraf ingestelde locatie via de app wordt dit vervolgens weer neergelegd.

De virtuele grenzen geef je aan in de EcoFlow-app. Een fysieke grensmarkering is dus niet nodig. LiDAR, ingebouwde camera en X-Vision real-time kinematic navigatie zorgen hiervoor. Dankzij de grote banden kan de EcoFlow Blade over obstakels tot 40mm heen rijden. De Blade ondersteunt 4g en eSIM.

EcoFlow Glacier

De EcoFlow Glacier is een draagbare koel-vriescombinatie met ingebouwde ijsblokjesmachine en verwijderbare batterij. Dit model heeft een inhoud van 38 liter. De verwisselbare batterij van 298 Wh biedt 40 uur koeling of 19 uur een temperatuur onder het vriespunt op een enkele lading. Ook maakt dit model 18 ijsblokjes in 12 minuten. Koelen van 30 graden Celsius tot 0 graden Celsius kan in 15 tot 20 minuten. Ook is er een eco-modus aanwezig en kun je de Glacier gebruiken om je telefoon of laptop op te laden. Bediening kan via de EcoFlow-app.

EcoFlow Wave 2

De EcoFlow Wave 2 is een draagbare airconditioner én verwarmer. Dit is de tweede generatie en is 22 procent kleiner dan de voorganger. Je kunt acht uur verkoelen of verwarmen met de 1159 Wh add-on batterij. De looptijd, prestaties en meerdere modi als Eco, Sleeping en Fast selecteer je via de app van EcoFlow. Dit model kan ook gebruik maken van gelijkstroom, de autolader of de 300w add-on batterij. In dit laatste geval kun je 18 uur koelen of verwarmen. Ook te gebruiken in combinatie met de zonnepanelen van EcoFlow.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe producten zijn per direct beschikbaar. De EcoFlow Blade kost 2.999 euro. De Lawn Sweeper Kit kost 799 euro. De EcoFlow Glacier kost 1.199 euro, net als de EcoFlow Wave 2. Extra batterijen zijn los verkrijgbaar vanaf 299 euro. Meer informatie op de website van EcoFlow.