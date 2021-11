Smart Living Project: installatie tuin (irrigatie, robotmaaier en verlichting)

Tuinverlichting

Een leuke tuin is natuurlijk niets zonder sfeervolle verlichting. We hebben in een vroeg stadium gekozen voor de slimme verlichting van Innr, speciaal gemaakt voor buiten. Het Nederlandse bedrijf heeft verschillende armaturen voor buiten in het assortiment, waarvan wij de spotjes, de zuiltjes en de led-strips gebruiken.

De verlichting van Innr werkt op een laag voltage. Het voordeel hiervan is dat de bekabeling niet diep in de grond weggewerkt hoeft te worden en het ook niet levensgevaarlijk is mocht er ooit een kabel geraakt worden. Je hebt dus ook de flexibiliteit om eens iets te verleggen, aan te passen of toe te voegen. Het nadeel is dat er op verschillende plekken in de tuin een stopcontact geplaatst moet worden, waarop de adapter van de verschillende lampen aangesloten dient te worden. Maar, aangezien we de tuin toch helemaal vanaf de grond af aan opbouwen hebben we direct een flink aantal aansluitpunten voorzien.

Een ander voordeel is dat de verlichting van Innr werkt met Zigbee, het draadloze protocol voor domotica. Dit betekent dat we de lampen van Innr eenvoudig kunnen toevoegen aan ons domoticasysteem (Homey) maar ook aan de Philips Hue Bridge (en dus app). Innr heeft overigens ook een eigen Bridge, waarmee tot 30 lampen aangesloten kunnen worden. Wij hebben ervoor gekozen de Innr-lampen aan de Philips Hue Bridge te koppelen en deze Bridge weer aan het domoticasysteem te koppelen. De Hue-app is immers de beste app als het aankomt op slimme verlichting en het maken van scenes.

Samen met Innr zijn we aan de slag gegaan voor een lichtplan voor de tuin. Op basis van onze wensen heeft het bedrijf een plan gemaakt, waarin de beplanting, looppaden en zitgedeelten en het uitlichten hiervan zijn meegenomen. Zo zijn er zuiltjes geplaatst langs de looppaden, lichten we bomen uit met spotjes en legen we een led-strip langs de vlonder. Het lichtplan voor de tuin vertelt ons ook meteen waar de verschillende kabels lopen en op welke stopcontacten de lampen aangesloten dienen te worden.