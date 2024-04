Nanoleaf x Umbra Cono en Cup – Stijlvolle Matter-lampen

Dit is de Nanoleaf x Umbra Cono

De Nanoleaf x Umbra Cono heeft het meest aparte design van de twee lampen. De lichtbron zit in een kegelvormige behuizing, maar daaronder zit een kruisvormig voetje. En door deze aparte vorm kun je de lamp op alle denkbare manieren neerzetten. Op de voet, op de zijkant of, wanneer je dat zou willen, zelfs op de lichtbron zelf. Het design geeft je heel veel vrijheid om de lamp te plaatsen zoals je wenst. Het is een echte mobiele lamp, want je moet de ingebouwde accu opladen. De lamp gaat dan vijf uur mee. Opladen kan met de usb-c-aansluiting op de kegel.

Het is dus niet echt een lamp die je onderdeel laat maken van de verlichting thuis. Je neemt dit model mee. Bijvoorbeeld buiten in de tuin, op de camping of als zaklamp. Ook op de kinderkamer is het een leuke lamp en dankzij de goede bouwkwaliteit (stevig plastic met rubber) lijkt de Cono ook tegen een stootje te kunnen. De lamp is met 130 lumen niet heel fel, maar biedt meer dan voldoende licht om goed in het donker te kunnen zien.

De lamp ziet er zeer fraai uit en is dus op meerdere manieren te gebruiken. Nanoleaf en Umbra noemen het een draagbare slimme lamp, maar om nou in de avond de hond te gaan uitlaten met dit model in de hand? Voor een zaklampfunctie is die net te groot en onhandig. Een betere toepassing voor de Cono zijn de lange zomeravonden buiten of vakanties. We zien wel gelijk een groot nadeel, want de lamp gaat vijf uur mee op een enkele lading, maar je kan nergens de batterijstatus zien. Ook niet in de Nanoleaf-app.

Moet je dan ook altijd je telefoon bij je hebben om de lamp te bedienen? Nee hoor, want de touchknop op de kegel is ontzettend handig. Niet alleen zet je de lamp hiermee aan en uit, maar door twee keer of drie keer aan te raken krijg je ook meerdere functies tot je beschikking. Zo kun je zelfs wisselen tussen kleuren. De lamp is daarmee voor een groot deel ook handmatig te bedienen. De prijs is met 110 euro wel fors en daarmee moet je echt een goede toepassing voor deze lamp kunnen bedenken om de prijs te kunnen verantwoorden. Je kunt kiezen uit de kleur Grijs of Sierra (roest). Vooral Sierra ziet er zeer stijlvol uit.