Dossier: Zeven bluetoothspeakers tot 100 euro vergeleken

Zeven modellen vergeleken

Een bluetoothspeaker is in veel gevallen een draagbare speaker met ingebouwde batterij die je overal mee naartoe kan nemen. We zeggen specifiek ‘in veel gevallen’, want er zijn ook bluetoothspeakers voor thuisgebruik die je zelfs in het stopcontact moet steken. In dit dossier pakken we de draagbare modellen die je deze zomer makkelijk meeneemt op vakantie of gewoon lekker in de tuin gebruikt bij de barbecue. Dankzij de ingebouwde batterij ben je heel flexibel. Even verbinden met je smartphone of tablet en je kunt je favoriete muziek overal ter wereld beluisteren op je draagbare speaker. We snappen dat je vakantie natuurlijk ook geld kost, dus daarom kijken we naar wat er verkrijgbaar is tot een bedrag van 100 euro.

Uiteindelijk kunnen we de zeven geteste bluetoothspeakers opdelen in twee kampen. Zo zijn daar de zeer draagbare en compacte Marshall Willen, Teufel Boomster Go en de JBL Clip 5. Deze speakers neem je zeer makkelijk mee, zijn licht van gewicht en klein van formaat en kun je gemakkelijk aan je riem, rugzak of zelfs je fiets hangen. De Fresh ’n Rebel Bold L2, Soundcore Motion 300, Sony SRS-XE300 en de ArtSound PWR03 zijn wat grotere bluetoothspeakers. Deze gooi je toch wat minder makkelijk in je rugzak, alhoewel dat natuurlijk wel gewoon kan, en zijn vaak ook geschikter voor echt thuisgebruik dan de kleinere modellen doordat ze simpelweg meer vermogen hebben en een wat grotere ruimte weten te vullen met geluid.

Wie alle losse reviews heeft gelezen weet dat we geen slechte bluetoothspeakers hebben gevonden. We hebben ook bewust gerenommeerde merken gekozen, dus de verwachting was dan ook wel dat er niet echt een slechte speaker tussen zou zitten. Wel is het ene model beter dan het andere model. Natuurlijk is een deel van de geluidservaring persoonlijk. Sommige mensen prefereren vooral een stevige bas terwijl andere mensen liever een speaker hebben dat wat meer in balans is, maar een speaker die bedrukt klinkt, de hoge tonen vergeet of niet alle detail in de muziek laat horen scoort natuurlijk een lager cijfer dan een model die dat allemaal beter voor elkaar heeft.

We kijken niet alleen naar de geluidskwaliteit, maar ook naar het design, de bediening, een eventuele app, de bouwkwaliteit, de batterij en eventuele extra functies. Om exact de specificaties van alle speakers met elkaar te vergelijken is vrijwel onmogelijk. De helft van de fabrikanten geeft geen informatie over de exacte driveropstelling of het frequentiebereik. Het vermogen, bluetoothversie en bijvoorbeeld ondersteunde audiocodecs is wel iets wat we mee hebben genomen, net als de prijs. In de tabel hieronder vind je naast de specificaties ook de verkoopprijs op het moment van schrijven en, tussen haakjes, de adviesprijs.