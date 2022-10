Ecovacs lanceert nieuwe Goat G1-robotgrasmaaier en schoonmaakrobot

Je kent Ecovacs waarschijnlijk van de robotstofzuigers, maar dit keer heeft het bedrijf twee andere producten gelanceerd. De Goat G1 is de eerste robotgrasmaaier van Ecovacs. Dankzij het Binocular Vision Localization System (een 360 graden camera en een fish-eye) heeft dit model alles goed in de gaten. Dit moet zorgen voor keurig maaien in banen en niet kriskras door elkaar rijden. Ultra-wideband, INS met diverse sensoren en gps moeten verder zorgen voor nauwkeurig rijden en maaien. Je tuin wordt eerst helemaal in kaart gebracht (duurt ongeveer 20 minuten volgens Ecovacs) en je hoeft dus ook geen perimeterdraad te gebruiken. De grens geef je gewoon in de app aan en vervolgens kan dit model 600 vierkante meter in een dag maaien.

De Deebot Pro is de andere nieuwe schoonmaakrobot en is eigenlijk voor commercieel gebruik in winkels of bedrijven. Het is namelijk nogal een grote unit. Deze stofzuiger/dweilrobot beschikt over gedeelde intelligentie met andere Deebot Pro’s. Zo kunnen ze samen een bedrijfspand schoonmaken terwijl ze van elkaar weten wat ze doen. Bekijk beide producten in de onderstaande video van het lanceringsevenement.

Prijs en beschikbaarheid

De Deebot Pro blijft in China en is enkel voor commercieel gebruik, maar de Goat G1-robotgrasmaaier komt ook naar Europa toe. In maart 2023 komt dit model bij ons op de markt. Een prijs is op dit moment nog niet bekend.