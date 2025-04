Zilveren schijfjes en andere bronnen

Hoewel de KOMBO 62 in de praktijk direct na het aansluiten in gebruik zal worden genomen laat ik de cd-receiver een paar dagen spelen met internetradio. Hierna mag hij een proeve van bekwaamheid gaan afleggen. Nu de KOMBO 62 toch nog op internetradio staat besluit ik dat als startpunt te gebruiken. Be The One van Dua Lipa in een direct vergelijk met de aangesloten Bluesound Icon streamer laat horen dat de Teufel haar stem wat lichtvoetiger neerzet. Details in de muziek worden prima ten gehore gebracht. Er zitten wat kleine geluidjes in de mix en die zijn goed hoorbaar. Schakelend tussen de Bluesound en Teufel geeft eerstgenoemde nog een iets steviger laag. Dat dit verschil hoorbaar is zegt iets over de transparantie van het versterkerdeel, van voldoende kwaliteit om kleine verschillen aan het licht te brengen. Gelijk maar even doorpakken door internetradio te vergelijken met hetzelfde radiostation maar dan via bluetooth vanaf mijn mobiele telefoon. Dit klinkt duidelijk minder, er verdwijnt wat in de detaillering en het wordt minder dynamisch. Bij het schakelen tussen beide bronnen valt wel op dat de KOMBO 62 niet direct signaal geeft met internetradio maar hier even de tijd voor neemt. Dit doet uiteraard niets af aan de weergavekwaliteit. Gelukkig heb ik mijn volledige collectie aan cd’s, na ze geript te hebben op de harddisk van mijn Bluesound Vault2, nog onder handbereik. Eén van mijn favoriete albums is van Marc Cohn. Het titelloze album heb ik in een mooie MFSL-remaster op cd die erg goed klinkt. De KOMBO 62 is bijzonder snel in het laden van de cd en het uitlezen van de TOC. Naast snel gaat het ook nog eens erg geruisloos wat het gevoel van kwaliteit onderschrijft. Ook tijdens het afspelen is het loopwerk muisstil, slechts in hele zachte passages en tussen de tracks door is een heel zacht zoemen hoorbaar. De weergave van de cd is prima, het hoog klinkt transparant en mooi gedetailleerd en Marc’s stem is goed herkenbaar. Het achtergrondkoor bestaat zelfs uit wat losse stemmen. In een direct vergelijk met de geripte versie via de Bluesound Icon laat horen dat het koor dan iets minder ver naar achter in het stereobeeld geplaatst wordt. De laagweergave is goed en de KOMBO 62 weet mijn Audiovector QR1’s goed onder controle te houden.

Hoewel Teufel natuurlijk het liefst de KOMBO 62 gecombineerd ziet met speakers uit de eigen stal kan deze cd-receiver prima uit de voeten met een ander merk. De in de QR1 gebruikte ribbon tweeter is onthullend wat ook een nadeel kan zijn bij elektronica van mindere kwaliteit, maar geen probleem voor de KOMBO 62. Deze is transparant genoeg om veel details weer te geven zonder te analytisch of scherp te klinken. Dit is goed te horen bij het beluisteren van Jack Of All Trades van Bruce Springsteen op cd. De blazers hebben net voldoende bite zonder te ontsporen. De gitaarsolo is wat minder dynamisch dan ik gewend ben van mijn grote set, maar mag het ook gezien het enorme prijsverschil tussen beide. De beatring die naar het einde van de track steeds meer op de achtergrond verdwijnt blijft wel verrassend lang hoorbaar. De moeilijke en uitgesproken stem van Liesbeth List wordt zeer verdienstelijk in de luisterruimte geprojecteerd. Het blijft wederom gecontroleerd en wordt niet scherp als ik het volume wat opschroef. De subtiel in de mix verstopte accordeon blijft goed hoorbaar tussen de andere instrumenten. Net als in de eerder beluisterde tracks valt ook nu de prima gecontroleerde en stevige laagweergave op.