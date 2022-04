Review: IKEA VAPPEBY – bluetoothspeaker én lamp met uniek design

De IKEA VAPPEBY is een bluetoothspeaker en lamp voor gebruik buitenshuis. Dankzij de draagbeugel neem je dit model overal mee naartoe. Of dat nu buiten in de tuin, aan het zwembad, op vakantie of gewoon in huis is. De bluetoothspeaker beschikt over een IP65-classificering, dus het is bestand tegen een spatje regen en stof. Opladen kan met de usb-c-kabel waarna de batterij tot 12 uur mee zal gaan.

Het unieke ontwerp valt op, waarbij de speaker in het bovendeel verwerkt zit en het geluid naar beneden ‘afvuurt’ tussen de opening van het bovenste en het onderste deel op een kegelvormig plateau. Dit moet zorgen voor 360°-geluid. Rond de speaker in het bovenste deel zit tevens een ingebouwde ledlamp met twee lichtstanden. Middels een druk op de knop kun je wisselen tussen beide lichtsterktes of de lamp aan- of uitzetten.

IKEA loopt met de VAPPEBY voorop qua Spotify Tap. Dit is dan ook de eerste bluetoothspeaker met deze ingebouwde integratie van de streamingdienst Spotify. Middels één druk op de knop kun je namelijk muziek afspelen met een verbonden apparaat. Je hoeft dus niet je telefoon tevoorschijn te halen om muziek af te spelen. Druk op de knop en Spotify speelt direct af. Uiteraard werkt deze speaker ook met andere streamingdiensten en werkt het verder net als iedere andere bluetoothspeaker. De IKEA VAPPEBY kost 49,99 euro.