Review: Eufy C31 – Betaalbare videodeurbel zonder abonnement

Dit is de Eufy C31

De Eufy C31 is een goedkope videodeurbel, maar het merk lanceerde met de Eufy C30 zelfs nog een goedkopere variant voor 79,99 euro, dus wie echt niet zoveel geld kwijt wil kan ook dat model bekijken. In deze review kijken we naar de Eufy C31 die met een adviesprijs van 119,99 euro ook net wat meer te bieden heeft. In theorie kunnen we misschien de review van de Eufy Security Video Doorbell uit 2020 (toen een adviesprijs van 199 euro) kopiëren en plakken voor de review van de Eufy C31, want op papier lijken beide modellen haast identiek. Toch doen we de Eufy C31 daarmee tekort, want dit model heeft echt meer te bieden.

De Eufy Video Deurbel C31 werkt op een verwijderbare en oplaadbare batterij van 6.500 mAh waarmee je op papier zes maanden moet kunnen doen zonder opladen. Naast draadloos via de batterij kun je dit model ook bedraad aansluiten. Er is detectie voor mensen en beweging en er is tweewegcommunicatie. Je kunt verbinden via WiFi en gebruikmaken van de meegeleverde 32 GB micro-sd-kaart, maar je kunt ook gebruikmaken van de HomeBase van Eufy en deze videodeurbel echt onderdeel laten maken van je Eufy-beveiligingssysteem. Je hebt nachtzicht, bewegingsdetectie, tweewegcommunicatie, een 2K FHD-resolutie en weerbestendigheid dankzij IP65. Normaal gesproken neemt de Eufy C31 alleen gebeurtenissen op, maar maak je gebruik van de HomeBase 3 met extra harde schijf en sluit je deze videodeurbel bedraad aan? Dan kun je ook gebruikmaken van de mogelijkheid om 24/7 op te nemen.