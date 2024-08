Hoe maait deze robotmaaier?

Al die mogelijkheden zijn natuurlijk erg interessant, maar doet deze nogal prijzige maaier zijn werk ook goed? Daar kunnen we in de basis heel duidelijk over zijn: ja! De Husqvarna Automower 410XE NERA is in geen enkel opzicht te vergelijken met de veel goedkopere Gardena Sileno City Smart die we eerder getest hebben. Natuurlijk betaal je daar ook voor, maar dit model maait het gras tot in perfectie en geeft je veel meer mogelijkheden om zijn gedrag op jouw wensen af te stellen.

Allereerst lijkt het erop dat de Husqvarna Automower 410XE NERA het gras met meer kracht maait. De mesjes zijn hetzelfde als die van de Gardena, maar de snelheid van de maaischijf lijkt hoger te liggen, waardoor de kans op afgekapt gras (wat we met de Gardena veel hadden) veel kleiner wordt en je mooier, afgesneden gras krijgt. Dit zie je aan de witte of gele uiteinden van de grassprieten. Daar hebben we nu veel minder last van. Daarnaast is de EdgeCut-functie een hele fraaie uitvinding. Met een extra maaischijf aan de achterzijde van de maaier (die niet op hoogte ingesteld kan worden) en een beweging met zijn kont wanneer de maaier tegen een rand van het gazon aanloopt worden ook de kanten bijna perfect meegenomen. Je houdt altijd gras over dat een beetje over de rand heen hangt en in hoeken kan een klein plukje gras blijven staan omdat de maaier met zijn kont niet in een hoek van 90 graden kan komen, maar waar we bij de Gardena over het hele gazon nog een strook van 10-15 centimeter met gras dat elke paar weken gemaaid moest worden overhielden, hebben we nu al bijna zes weken niets meer aan het gazon gedaan. Het scheelt je dus ook zeker werk. Let wel dat je hier zelf ook wat werk in moet steken. Na de eerste installatie zal de maaier de randen van het gazon nog niet tot op de centimeter nauwkeurig bereiken. Het is een kwestie van in de gaten houden en de virtuele randen aanpassen om de maaier perfect tot aan de rand (met zijn kont) te laten lopen. Een keer meelopen met de maaier kan daarbij veel helpen. Overigens laten we de robotmaaier bij randen die overgaan in tegels of een vlonder gewoon doorrijden. Dit geeft een beter resultaat dan het gebruik van zijn kont (EdgeCut). Hij draait dan nog steeds maar de virtuele rand van het gazon ligt daar dan op de vlonder of de tegels. Het gras van de gazonrand wordt dan met de normale maaischijf gemaaid.

Spiraalvormig maaien heeft ook zeker zijn voordelen, met name op stukken gras die harder groeien. En vaak is dit ‘onkruidgras’, waar je bijna niet onderuit komt. Objecten vermijden laten we ook altijd aanstaan, zeker met speelgoed in de tuin en spelende kinderen. De robotmaaier detecteert het perfect als er iets voor de maaier ligt of staat, en rijdt er dan met een boog omheen. Kleine dingen als takjes worden niet gezien, dus het is nog altijd goed om je gazon zo nu en dan even op te ruimen. Overigens is de maaischijf goed afgeschermd waardoor het nog lastiger is voor kinderen of huisdieren om de messen te raken. Echter, het advies blijft om huisdieren en kinderen van het gazon te houden als de maaier zijn werk doet.

Een andere handige uitkomst is de elektrisch verstelbare maaischijf. Via de app kun je de maaihoogte bepalen en de robotmaaier past zich hier automatisch op aan. Daarnaast is de Husqvarna Automower 410XE NERA erg stil, een stuk stiller dan de Gardena. Je hebt nauwelijks meer het idee dat er een robotmaaier over het gazon rijdt. Ook wordt deze maaier door een betere afscherming van de mesjes en de skidplate minder vies en hoef je hem minder vaak schoon te maken. Tot slot is het goed om te weten dat de satellietverbinding van het EPOS-systeem stabiel is. Zelfs bij bewolkte dagen doet de maaier zijn werk goed. We hebben geen enkele keer meegemaakt dat er geen dekking is en de maaier stopt.

Al met al zijn we zeer tevreden met de prestaties van de Husqvarna Automower 410XE NERA. We hoeven veel minder naar het gazon om te kijken, er is minder onderhoud van het gazon en de maaier nodig en het gras ziet er ook nog eens gezonder uit.