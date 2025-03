Xiaomi Pad 7-serie: tablets voor productiviteit en entertainment

Naast de nieuwe Xiaomi 15 Series smartphones komt Xiaomi ook met twee nieuwe tablets in de Xiaomi Pad 7-serie. Het gaat om de Xiaomi Pad 7 Pro en de Xiaomi Pad 7 waarbij productiviteit en entertainment centraal staat. Dit maakt de tablets volgens de fabrikant geschikt voor zowel alledaagse gebruikers als professionals. De tablets hebben een aantal dingen gemeen, maar hebben uiteraard ook verschillen. Zo beschikken beide tablets over een groot 3.2K scherm van 11,2-inch met een resolutie van 3.200 bij 2.136 pixels in een beeldverhouding van 3.2 met een verversingssnelheid van 144Hz en pixeldichtheid van 345 ppi. De tablets wegen 500 gram en hebben een dikte van 6,18mm. Ook beschikken ze over vier speakers met ondersteuning voor Dolby Atmos.

Verschillen zijn er bij de processor, waarbij de Xiaomi Pad 7 over de Snapdragon 7+ Gen 3 beschikt en de Pad 7 Pro over de Snapdragon 8s Gen 3. De batterij van 8.850 mAh is in beide gevallen dan weer gelijk, maar het Pro-model laat jet met 67W tegenover 45W sneller bedraad opladen. Ook de camera’s zijn verschillende met een 50 megapixel hoofdcamera en 32 megapixel frontcamera bij de Pro en een 13 megapixel hoofdcamera en 8 megapixel frontcamera bij het reguliere model. Tenslotte ondersteunt ook alleen de Pro Wi-Fi 7.

Voor beide modellen zijn diverse optionele accessoires beschikbaar zoals toetsenborden en een stylus.

Prijs en beschikbaarheid

Xiaomi Pad 7 zal verkrijgbaar zijn in drie kleuropties: Blauw, Grijs en Groen en komt in 3 opslagvarianten vanaf 399,99 euro.

Xiaomi Pad 7 Pro zal verkrijgbaar zijn in drie kleuropties: Blauw, Grijs en Groen en komt in 3 opslagvarianten vanaf 499,99 euro.