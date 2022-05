Review: Innr Outdoor Globes – brengt extra sfeer in de tuin

Bediening via de app

Tijdens de testperiode hebben we de Outdoor Globes gebruikt in de app van Innr via de Innr Bridge. Je hebt dus wel echt een Zigbee bridge nodig, want zonder bridge kan je ze niet gebruiken. Wie dat wil kan ook Philips Hue of een andere Zigbee-app gebruiken. Let op dat je geen entertainmentfunctie kunt gebruiken wanneer je deze lampen via Philips Hue gebruikt. De app van Innr lijkt voor een deel op Philips Hue, maar is simplistischer. Niet alleen qua design, maar ook qua functies. Je hebt toegang tot je lampen, routines en kamers vanaf het thuisscherm waar je de verschillende lampen in kunt onderverdelen. Schakel de lampen in een kamer aan- of uit of klik op een kamer om individueel per lamp alles in te stellen qua kleur of wittinten.

Voordat we daar echt mee aan de slag kunnen is het eerst tijd om de lampen te installeren via de app. En dat werkt soepel. Je wordt bij Innr altijd standaard om een qr-code gevraagd. Die qr-code is niet te vinden bij deze lampen, dus je kiest voor de alternatieve installatie waarbij er zelf gezocht wordt. De lampen werden binnen twintig seconden gevonden, dus dat werkte soepel. Je voegt in één keer alle lampen toe dankzij de control box. Dat is het eigenlijke deel wat je met de app moet verbinden, waarna je via de app en de control box de lampen aan kunt sturen. En die control box zorgt er wel voor dat je alle lampen tegelijk aan of uit zet en ze ook tegelijk van kleur laat veranderen. Minpuntje dus, want je kunt niet per lamp in- of uitschakelen of een kleur kiezen. Het is echt één geheel en telt als één lamp in de app. Eenmaal via de app toegevoegd reageren deze slimme lichtbollen precies zo als iedere andere slimme lamp.

Via de app van Innr kun je deze lampen aan een kamer, of in ons geval de tuin, toewijzen. Je kunt dan alle lampen in die kamer tegelijk bedienen of op de kamer klikken en lampen individueel bedienen. Aangezien de drie Innr Outdoor Globes als één lamp in de app verschijnt en we verder geen andere buitenlampen van Innr gebruiken is dit bij ons niet van toepassing. We klikken op de lamp en kunnen kiezen voor scenes (kaarslicht werkt overigens niet), wittinten van 1800K tot 6500K selecteren of uit een cirkel kiezen voor 16 miljoen verschillende kleuren. Dimmen kan gemakkelijk door het balkje te verschuiven. Indien gewenst kun je deze lampen ook toewijzen aan routines. Kies voor Lezen en de toegevoegde lampen aan deze routine gaan in de leesmodus. Kies voor Welterusten en alle geselecteerde lampen gaan bijvoorbeeld uit.

Via Automatisering kun je ook timers zetten voor ieder tijdstip van de dag. Ook kun je de zonsopkomst en zonsondergang te gebruiken om de lampen te laten reageren zoals jij het wil. Ook wakker worden en bedtijd kun je gemakkelijk instellen. Wie dat wil kan ook Google Assistent, Amazon Alexa of Siri Shortcuts gebruiken. Samsung SmartThings wordt overigens ook ondersteund.