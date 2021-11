Review: Teufel Boomster – Retro design en volwassen geluid

Design en mogelijkheden

De Teufel Boomster is een echte bluetoothspeaker en streamt met gemak muziek van je favoriete streamingdiensten, maar doet daarnaast dienst als DAB+- en FM-radio dankzij de antenne achterop die je tot bijna een meter lang kunt uitklappen wanneer de ontvangst niet optimaal is. Dankzij de knoppen bovenop en de meegeleverde afstandsbediening wissel je tussen bluetooth en radio. Die afstandsbediening is overigens niet fantastisch. Het ziet er heel goedkoop uit met het zwarte plastic waar je het printplaatje gewoon doorheen kunt voelen met de omhoogstekende knoppen. Vreemd is ook dat je de Boomster wel uit kunt doen met de powerknop op de afstandsbediening, maar aanzetten gaat je niet lukken. Dan moet je toch echt de knop bovenop de Boomster gebruiken. Je kunt wel gemakkelijk wisselen tussen bluetooth, DAB+ en FM en zelfs de bas aanpassen van -6dB naar +6dB. Ook kun je tot drie voorkeursstations opgeven en deze via de knoppen op de speaker of via de afstandsbediening selecteren. De afstandsbediening functioneert verder redelijk goed, maar het goedkope uiterlijk past niet bij het hoogwaardige design van de speaker zelf.

Het design van de Boomster is dit keer namelijk flink aangepakt. De speaker is een flink exemplaar met een gewicht van 3,75 kilogram. De Boomster is 37 cm breed, 18 cm hoog en 14,80 cm diep. Om te zorgen voor IPX5-bescherming en dus spatwaterdichtheid, moest het design flink op de schop. Geen openingen meer, maar een dichte behuizing. En dat is uitstekend gelukt. Nog altijd heb je de zwarte variant van de Teufel Boomster, maar daar is nu de Sand White-kleur bijgekomen. Het is niet wit, maar ook niet echt bruin. Zandkleur dus en wat ons betreft een geslaagde kleur die een flinke dosis retro naar de Boomster brengt. Voorop vinden we het display terug waar je onder andere de radiozender of het volume op kunt aflezen. Bovenop is de grote draaghendel te vinden, waardoor je deze bluetoothspeaker overal mee naartoe kunt nemen. Tevens vind je hier een hele rij knoppen om de speaker te bedienen. Je hoeft de afstandsbediening niet te gebruiken. De knoppen bovenop bieden voldoende mogelijkheden. Achterop vinden we tevens een uitschuifbare antenne en enkele aansluitingen. Zo kan je de Boomster hier opladen, maar is er ook een aux-in (3,5mm) en usb-a-ingang. Via die usb-ingang kan je dus ook je smartphone eventueel opladen, want de Boomster is uitgerust met Reverse Charging. Volledig opgeladen gaat de Boomster volgens Teufel ongeveer 18 uur mee. We hebben het niet tot op de seconde lopen klokken, maar dit lijkt na vele uren gebruik wel ongeveer te kloppen. Deze bluetoothspeaker gaat met gemak de hele avond mee tijdens een tuinfeest. En dan kun je de volgende morgen gelijk weer door zonder opladen.

Uiteraard ondersteunt de Teufel Boomster bluetooth 5.0 met aptX voor audio in hoge kwaliteit. Ook is er een Partymodus aanwezig waarmee je twee smartphones tegelijkertijd kunt koppelen. Wil je echt helemaal uitpakken? Dan kun je twee Boomsters via Bluetooth True Wireless Stereo koppelen voor echt stereogeluid. Qua bluetooth heb je dus volop mogelijkheden. Toch is het goed om te weten wat de Teufel Boomster niet is. Je kunt deze speaker niet aan je wifi-netwerk hangen, er is geen slimme assistent aan boord en ook qua casten zijn er geen mogelijkheden. Missen we dat? Niet echt, maar het had de speaker wel completer gemaakt.