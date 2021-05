Review: Robomow RK1000 – grasmaaien zonder moeite

Het maaiproces

Is de installatie helemaal klaar en het testritje goed geslaagd? Dan kun je aan de slag met maaien. Op het display van de robotgrasmaaier kun je tijdschema’s instellen. Hierbij kies je eerst de grootte van het gazon en vervolgens volgt er een indicatie hoeveel tijd het kost om dit goed te onderhouden. Wij kozen voor maandag, woensdag en vrijdag, waarbij er iedere keer voor 4 uur gemaaid zou worden. Voor een eerste gebruik (of de eerste keer maaien in het voorjaar) kun je een weekprogramma met intensief maaien kiezen. Hierbij wordt er vaker gemaaid, zodat er een goede basis is voor de rest van het jaar.

Vergeet niet om de maaihoogte goed in te stellen. Dit doet je door de grote draaiknop onder het display. Iedere draai verhoogt of verlaagt de ophanging iets, waardoor er dichter op het gras, of juist hoger gemaaid wordt. Dit loopt van 15 mm tot 100 mm en wordt in stappen van 10 mm op het display aangegeven. Dat wil echter niet zeggen dat dit in klikjes per 10 mm gaat. Iedere draai verhoogt of verlaagt geleidelijk. Wil je dus tussen 30 en 40 mm in gaan maaien, dan moet je dit een beetje op de gok doen. Het display geeft alleen de stappen per 10 mm aan. Wil je op 35 mm maaien? Zet de maaier op 30 mm, draai even door naar 40 mm en tel het aantal rondjes. Draai vervolgens de helft van het aantal rondjes weer terug en je zit op 35 mm. Het is een beetje omslachtig, maar het werkt wel. Maaien op 15 mm is echt heel kort. De tweede keer kozen we dan ook voor 30 mm.

Naast een programma kun je ook zelf aangeven of er gemaaid moet worden. Open de klep boven het display en kies voor willekeurig maaien of willekeurig maaien met randmaaien. In het laatste geval volgt de robotgrasmaaier eerst het begrenzingsdraad om helemaal aan de buitenkant te maaien. Is het rondje gemaakt, dan gaat het model over op willekeurig maaien. En dat willekeurig maaien betekent eigenlijk gewoon kriskras door de tuin rijden. Alsof je een kind van twee een setje kleurpotloden geeft en deze zich even helemaal uit mag leven. Er lijkt namelijk geen enkel idee achter te zitten. Is de robotgrasmaaier net vijf minuten bezig, dan heb je allemaal maailijnen door de tuin staan. Hoe langer het maaien duurt, des te gelijker het gazon weer wordt.

De kracht van de Robomow RK1000 zit hem dan ook in de herhaling. Een enkele maaibeurt is wellicht helemaal niet genoeg om al het gras te maaien. Een tweede keer komt de robotgrasmaaier weer op andere punten dan tijdens de eerste maaibeurt. Wanneer je de robotgrasmaaier iedere week meerdere keren laat maaien, dan zie je hier uiteraard helemaal niets meer van. Juist in de herhaling wordt al het gras gemaaid. En dat doet de Robomow RK1000 erg goed. Je kunt natuurlijk kiezen voor een veel duurdere robotgrasmaaier met Smart Mapping-functie die je hele tuin in kaart brengt en efficiënt en volgens een bepaalde route het gras maait. Het eindresultaat is echter hetzelfde. In beide gevallen krijg je een keurig gemaaid gazon. Fijn is ook dat dit model weinig geluid maakt met de borstelloze gelijkstroommotor. Je kunt er rustig naast gaan zitten zonder dat het je stoort.

Het willekeurig maaien laat na enkele maaibeurten geen enkele lijnen in het gras na. Je hebt een gelijkmatig getrimd gazon wat je handmatig zeker niet beter had kunnen doen. En is het eenmaal kort, dan zorgt de Robomow RK1000 ervoor dat het ook kort getrimd blijft met een goed ingesteld programma. Ook langs de hoeken wordt er goed gemaaid, maar dit is natuurlijk afhankelijk hoe goed je het begrenzingsdraad hebt gelegd. Heb je een border langs een perk staan of moet er langs een muurtje gemaaid worden? Dan pakt de robotgrasmaaier niet alles mee. Er wordt vrij strak langs de wielbasis gemaaid, maar daar uiteraard niet naast. En dus moet je in sommige tuinen nog met een grastrimmer aan de slag. Dat moet je echter met een gewone grasmaaier ook op zulke plekken in de tuin.

De robotgrasmaaier houdt zelf de batterij in de gaten. Is deze bijna leeg? Dan rijdt deze naar het begrenzingsdraad toe. Vervolgens wordt het draad automatisch gevolgd richting het laadstation, waarna er omgedraaid wordt en er keurig achteruit ingeparkeerd wordt op het laadstation. Over dat laadstation gesproken. Deze heeft een deurtje aan de achterkant waar je het begrenzingsdraad op aansluit. Dat deurtje is echt van een slechte kwaliteit en sluit gewoon niet lekker af. In principe kun je het de robotgrasmaaier en het laadstation buiten laten staan, maar de vraag is in hoeverre dit deurtje goed afsluit voor een eventuele regenbui.