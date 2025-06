Review: ArtSound PWR04 – De grote verrassing?

Geluid

De ArtSound PWR03 vorig jaar was niet echt een partyspeaker. Het geluid viel wel op door het vermogen en de ruimtelijkheid, mede door het cilindrisch design, maar was een tikkeltje braaf. We noemden het ‘vriendelijk voor de oren’, een beetje safe wellicht. Goed geluid, maar het miste de diepe bas voor een feest. De ArtSound PWR04 is echt een flinke upgrade geworden, want dit model is juist heel erg goed voor een feest te gebruiken. Niet alleen qua power (deze speaker kan echt heel hard), maar ook dankzij de EQ-modi. Met één druk op de knop wissel je tussen Balanced Sound, Bass Sound en Pure Sound. En deze drie EQ-modi maken echt een zeer groot verschil. Balanced Sound lijkt het meeste op de PWR03 van vorig jaar. Een tikkeltje braaf, maar wel met een goede balans. Bass Sound legt de nadruk wat meer op de lage tonen en Pure Sound doet het tegenovergestelde waarbij de hoge tonen een boost hebben gekregen en er meer helderheid in het geluid te horen is. Het verschilt echt per muziekgenre welke EQ-modi het beste klinkt.

Ondanks de grote hoeveelheid power valt op hoe ruimtelijk het geluid klinkt. Volgens ArtSound zorgt het cilindrisch design voor geluid rondom. Dat is gedeeltelijk het geval, maar aan de voorkant van de speaker hoor je het nog altijd het beste. Toch is er, in tegenstelling tot andere modellen, niet echt een sweetspot. Je bent dus vrij flexibel qua plaatsing en dat is zeer positief te noemen. Geluid wordt ruimtelijk gebracht en ook opvallend is het detail van de muziek dat de PWR04 zo goed naar voren weet te brengen. Kleine gitaarriffjes van John Mayer tussendoor of de complexe drumbeats van Four Tet in het nummer Locked, er gaat geen detail verloren en dat is toch redelijk uniek voor een dergelijke krachtige bluetoothspeaker waar power meestal boven het geluid gaat. Dat is hier absoluut niet het geval, het hoog is hier echt geen ondergeschoven kindje. Qua bas presteert de PWR04 veel beter dan de PWR03, maar mist het wellicht net die zware ‘oempf’ waar bassheads echt naar op zoek zijn. Het geluid is hierdoor wel meer in balans en dat zal de niet-bassheads wat meer aanspreken. Toch missen we wel iets in het geluid en dat is dynamiek. Een mooie opbouw in de muziek dat naar een climax toe werkt? De overgangen werken net niet helemaal lekker op dit model. Het geluid is te stabiel waardoor je wat emotie in de muziek mist.

Die grote hoeveelheid power brengt overigens wel een klein probleem naar voren met gekoppelde hedendaagse smartphones. De stappen voor volume zijn nu namelijk echt te groot. Je gaat van te zacht, naar een fijn volume en dan direct naar te hard. Leuk voor feestjes, maar voor thuisgebruik is het lastig het juiste volume te kiezen via bluetooth. Dat ligt niet zozeer aan de speaker, maar door de enorme hoeveelheid power zijn de stappen die je qua volume met je Android-telefoon neemt eigenlijk een beetje te groot. Sluit je een ander audio-apparaat aan via de aansluitingen achterop, dan heb je hier minder last van en is het volume beter te regelen. Let wel, de ArtSound PWR04 is niet alleen kamervullend of huisvullend, maar zelfs straatvullend qua geluid. Zelfs op hoog volume klinkt het geluid nog goed, maar echt maximaal zijn we niet gegaan. Dan moet je echt gehoorbescherming gaan dragen, zo luid kan dit model. Een feestruimte vullen qua geluid is dus geen enkel probleem.

Uniek bij deze speaker zijn de grote hoeveelheid aansluitingen. En als gitarist kan ik het niet laten om even een gitaar aan te sluiten. Druk twee keer snel op de EQ-knop om de gitaarmodus te activeren en ik ben onder de indruk van het clean gitaargeluid dat deze speaker dan weer weet te geven. Het is echt een leuke extra om je elektrische gitaar en deze speaker mee te nemen naar een feestje, want dat werkt echt perfect. Liever zingen? Dan kan je in plaats van een gitaar ook een microfoon aansluiten voor je karaokefeestjes.