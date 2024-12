De categorie audio was weer ruim vertegenwoordigd in 2024. Kijken we naar het totaal aantal reviews en achtergrondartikelen, dan hadden we iedere week wederom twee grote audio-artikelen voor je. Het blijft één van de populairste categorieën op onze website. We hebben in 2024 weer diverse audioproducten mogen testen. Van betaalbare in-ears tot high-end AV-receivers en van een kleine bluetoothspeaker tot aan luidsprekers voor de echte audiofiel. Wat is voor onze lezers nu echt interessant? In dit artikel kijken we naar de best gelezen nieuwsberichten, achtergrondartikelen en reviews op het gebied van audio.