Review: KEF LSX II LT – Elegantie voor een lagere prijs

Trendy kleintjes

De LSX II LT bestaat dus uit twee toestellen die ogenschijnlijk hetzelfde zijn. Helemaal identiek? Dat klopt niet helemaal, maar daar hebben we het zo dadelijk over. Erg groot is zo’n LSX II LT-speaker niet: 24 x 15,5 x 18 cm. Denk aan een schoendoos voor een tienerschoen, zoiets. KEF is als luidsprekerbouwer heel design-minded, wat je bij deze luidsprekers heel goed ziet. Er is gestreefd naar een modern ogend ontwerp dat helemaal niet nostalgisch of ouderwets overkomt, met afgeronde hoeken en de voorkant die wat bol staat. Dat het ook nog eens voordelen heeft qua het voorkomen van ongewenste golven binnenin de kast en diffractie aan de voorkant, dat is vast ook de bedoeling. Achteraan elke speaker is een speciaal gevormde baspoort die geen ongewenste chuffing-bijgeluiden zou mogen maken.

Wat je niet vindt op de speakers zijn knoppen of toetsen. Ze bedienen, dat doe je via de meegeleverde mini-remote of de app.