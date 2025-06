Review: Sonos Era 100 Pro – Een Sonos met een pro-kantje

Het is zeker niet uitzonderlijk om een restaurant in te duiken en dan te merken dat muziek die je hoort door Sonos-speakers die hoog aan het plafond hangen wordt geproduceerd. Ook in receptieruimtes van hotels en in winkels duiken de draadloze speakers wel vaker op. Dat het Amerikaanse audiobedrijf nu afkomt met een toegewijde ‘Pro’-speaker voor net die scenario’s, zou je daarom kunnen bestempelen als de feiten achternahollen. Tegelijkertijd zijn de bestaande Sonos-speakers ontworpen voor thuisgebruik en voor consumenten. Je kunt ze wel in handels- of horecazaken gebruiken, zoals de praktijk uitwijst, maar het is wel wat improviseren.

Met de Era 100 Pro brengt Sonos voor het eerst een speaker uit die uitdrukkelijk gemaakt is voor de professionele markt en die op de noden van die groep inspeelt. Al moet er wel wat nuance aangebracht worden bij dat woordje ‘eerst’. Er bestaan al langer inbouw- en opbouwspeakers voor installateurs waarop de naam ‘Sonos’ prijkt, samen met het label ‘Architectural’. Het gaat dan echter om luidsprekers gemaakt door Sonance zonder ingebouwde elektronica, bedoeld om te combineren met een Sonos Amp. De Era 100 Pro is een actieve streaming speaker die enkel stroom vereist om geluid te maken. Een echt Sonos-product dus, dat je ook gewoon bedient via de vertrouwde Sonos-app.

Als consument naar de (web)winkel hollen om de Era 100 Pro aan te schaffen, dat hoeft niet. Enkel installateurs mogen dit product aanschaffen voor gebruik in projecten. Het wordt overigens verkocht in dozen van twee stuks, en naar goede Sonos-gewoonte is er een witte of zwarte versie. Hun design met matte afwerking en weinig aandachttrekkende elementen maken de speaker goed geschikt om op te gaan in het interieur van pakweg een eettent.