Audio: dit zijn de trends van 2023 en 2024

Actief is beter?

“Actieve speakers zijn de toekomst van hifi.” Die stelling hoor je al enkele jaren en onderschrijven we ten dele wel. Technisch valt er immers echt veel voor te zeggen. Als een actieve luidspreker correct ontworpen werd, dan is de ingebouwde versterker en eventuele DSP helemaal afgestemd op de behuizing en de gebruikte drivers. Op deze manier kun je theoretisch alles uit de onderdelen halen. Bij een losse versterker en passieve luidspreker heb je altijd twee toestellen die voor universeel gebruik zijn ontworpen. Of die al dan niet bij elkaar gaan passen? Dat moet dan blijken. Kortom, twee – opnieuw: goed ontworpen – actieve speakers kunnen beter klinken dan heel wat topsets. Iets dat bijvoorbeeld de Focus-lijn van Dynaudio of KEF’s LS60 Wireless wel echt bewijzen. Of maar te zwijgen van de spectaculaire Kii-systemen.

We schrijven natuurlijk niet zomaar ‘twee’ speakers. Als je de vaak duurdere hifi-opties bekijkt ten opzichte van pakweg Sonos-speakers, dan is de grote troef dat ze naast een ander geluid een echte stereo-ervaring bieden. Twee speakers moet je natuurlijk met elkaar verbinden. Bij goedkopere modellen loopt er daarom nog een kabel tussen de twee weergevers, betere producten doen het draadloos. Daarvoor wordt een technologie als Kleernet of WiSA ingezet.

De echte reden waarom actieve speakers muziekliefhebbers zou moeten aantrekken is natuurlijk omdat het een compleet systeem is. Niet veel mensen hebben zin in een grote stapel apparatuur en kabels, maar worden misschien wel verleid door twee speakers die enkel een stroomdraad nodig hebben. Om het recept helemaal aantrekkelijk te maken voor een groot publiek moeten die actieve speakers ook best streaming aan boord hebben. Een toenemend aantal modellen bezitten ook een phono-ingang.

Maar hoe zit het nu concreet qua aanbod? Eerst moeten we er op wijzen dat sommige fabrikanten al een eeuwigheid actieve producten aanbieden. De Focus-lijn (waarvan de grote Focus 50 een EISA Award ontving) is bijvoorbeeld de opvolger van de oude Focus XD die Dynaudio lang geleden introduceerde. De nieuwe versie is wel heel wat moderner, onder meer door de inclusie van kamerkalibratie en WiSA-technologie. Je zou ook kunnen argumenteren dat KEF met de eerste LS50 Wireless heel deze trend in gang heeft gezet. Of toch minstens het op zo’n manier gedaan dat het onder de aandacht kwam van een grotere groep muziekliefhebbers. Hun echte trendsetter is de LS60 Wireless. Dat is immers geen passief luidsprekerdesign waar even een versterker werd ingepropt. Het is een baanbrekend ontwerp dat enkel in actieve, DSP-gestuurde vorm mogelijk is.

Nu verwachten we in 2024 niet dat er opeens een enorme lading actieve producten aankomen. Maar je kunt wel verwachten dat stilaan elke grotere luidsprekerbouwer naast zijn traditionele modellen ook actieve alternatieven gaat aanbieden. Kijk maar naar hoe DALI het al aanpakt. Dat het heel traditioneel ingestelde Sonus faber in 2023 de Duetto voorstelde (en het is vast niet het laatste model) is eveneens een teken aan de wand. We horen ook in de wandelgangen dat een heel bekend luidsprekermerk op München voor het eerst iets actief gaat voorstellen – en meteen bij een echt vlaggenschip.

“Voorlopig hebben we vooral actieve luidsprekers gezien die erg lijken op traditionele weergevers”, denkt Cas Oostvogel van NAD. “Geef het tijd en we gaan totaal nieuwe luidsprekerdesigns zien die goed klinken en er toch helemaal anders uitzien.”