Wat is een phonoversterker voor je platenspeler?

Elementair

Waar dienen dan de vele knoppen of schakelaars op de andere, vaak duurdere phonoversterkers dan voor? Het korte antwoord is ‘flexibiliteit’. De schakelaars hebben immers als functie de phonovoorversterker zo in te stellen dat het optimaal samenwerkt met jouw cartridge. De vele knoppen doen zo’n toestel complex overkomen, maar zoals je zult zien kun je in jouw concrete situatie doorgaans een versterker toch snel instellen. Je moet immers die knoppen niet continu veranderen, enkel als je iets aanpast qua cartridge of element.

Welke verschillen bestaan er zo? Er is om te beginnen een tweedeling tussen twee types elementen: moving magnet en moving coil. Ze werken net anders om de bewegingen die ontstaan door het uitlezen van de groeven op een plaat om te zetten in een elektrisch stroompje. Hoe zo’n element intern in elkaar zit is minder belangrijk dan dat het eerste type (MM) een luider signaal produceert dan het tweede type (MC). Waar meteen – typisch voor de hifi-wereld – nuance nodig is. De meeste MC-elementen zijn inderdaad low-output (dus een heel zwak signaal), maar er bestaan ook high-output MC-cartridges. En die moet je dus eerder met een MM-instelling gebruiken. En ja, er bestaan eigenlijk wel meer types elementen (zoals moving iron of met optische sensor), maar die zijn heel wat zeldzamer. En laten we hier dus even buiten beschouwing. Als je aan de slag gaat met pakweg een high-end optische cartridge van DS Audio, dan ben je meestal al wat meer ingelezen in het vinylgebeuren.

Op een betere phonovoorversterkers kun je dus altijd schakelen tussen MM en MC. Daarbij komt dat (met name) MC-elementen best uiteenlopende karakteristieken bezitten. Om daar rekening mee te houden met je de impedantieweerstand (in ohm) en de capaciteit (in (pico)farad) instellen (de load, loading of belasting). Een derde instelling is de gain, de mate waarmee er versterkt zal worden. Dat gaat typisch van 40 dB tot 65 dB of meer. Dat lijkt een klein verschil, maar decibels zijn een logaritmische eenheid. Elke drie decibel erbij is een verdubbeling van het volume.