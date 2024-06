Review: NAD M66 – Eindbaas voor tweakers

Toen NAD in 2020 de M33 voorstelde, scoorde NAD een mooie scoop. Deze geïntegreerde versterker was de eerste die de krachtige en zuivere Eigentakt-modules van Purifi toepaste, wat een geslaagde aanvulling was op een prima DA-convertor, het BluOS-luik met Dirac-kamerkalibratie en rijke connectiviteit (waaronder HDMI-ARC). Dat totaalpakket was een hit in de winkels én leverde de M33 een EISA Award op. Maar een deel van de hifi-wereld wil toch liever z’n versterking opsplitsen in een voor- en eindtrap. Dat is zeker zo als je praat – zoals hier – over een voorversterker met een groot digitaal gedeelte. Dus lanceerde NAD twee jaar geleden alvast de M23, een pure Purifi-eindtrap van 2 x 400 Watt. Wat het moest aansturen? Daar moesten we wel even op wachten (al had je wel de M12 als tussenoplossing). Uiteindelijk is het ontbrekende puzzelstuk er: de NAD M66.

Officieel noemt NAD het voluit “een BluOS Streaming DAC-Preamplifier”, wat lang is, maar wel goed aangeeft dat je hier spreekt over een doos propvol technologie. Het is bovendien meer dan het voorversterkerstuk uit de M33 dat snel in een afzonderlijke doos is gepropt. Er zijn veel dingen anders, zoals de DAC, evenals een aantal extra aansluitmogelijkheden. Achteraan zien we bijvoorbeeld twee phono-ingangen, eentje voor draaitafels met een MM-cartridge, eentje voor een MC-element. Over een zeldzaamheid gesproken.

Waar de Canadese fabrikant echt mee uitpakt is de combinatie van Dirac Live Bass Control en aansluitingen voor tot vier subwoofers. Dat is uniek, zeker als het gaat om stereoproducten. Bij sommige surroundapparaten, zoals Denons geweldige AVC-A1H, heb je die multi-sub-mogelijkheden ook.

Maar de 5.999-euro kostende M66 mikt resoluut op het hart van de muziekliefhebber. En dan meer bepaald op personen die bereid zijn nieuwe paden te bewandelen om het ultieme geluid te bereiken. Al dan niet in combinatie met een of twee M23-eindtrappen. Je kunt natuurlijk de M66 ook combineren met eindversterkers van andere merken. Spreek je over de vergelijking tussen de M33 en de combinatie van M66 en M23, dan spreek je over bijna een verdubbeling van de prijs.