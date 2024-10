Review: Onkyo TX-8470 Netwerk Stereo Receiver – Gat in de markt

Bombastisch

Volgende stap is het beluisteren van geripte cd’s via de analoge uitgang van mijn Bluesound VAULT 2. I Won’t Hold You Back van de band Toto mag het spits afbijten. Het eerste wat opvalt is hoe mooi helder de verschillende stemmen klinken en dat ze los van elkaar staan. De drums in de break worden vol en stevig weergegeven en de bekkens blijven goed te volgen. De opgebouwde soundstage is verrassend diep, in de breedte blijft het een klein beetje aan de speakers hangen. De gitaar klinkt pittig maar zonder scherpte, blazers worden krachtig en realistisch weergegeven. In de drukkere passages loopt de boel niet vol en blijven de verschillende elementen van de muziek te volgen. Chan Chan van de Buena Vista Social Club heeft een laid-back karakter en moet een vleugje warmte hebben. Geen probleem voor deze Onkyo TX-8470. De timing van de muziek wordt goed opgepakt en het neutrale karakter van de receiver schiet niet door in een te koele weergave. Het stereobeeld is los en open waardoor stemmen en instrumenten hun eigen plekje hebben in de stage. Knap is dat de tweede stem, die een stuk zachter is en verder naar achter staat toch goed te volgen is en los blijft van de zanger op de voorgrond. De sfeer van de opname wordt meer dan verdienstelijk overgebracht naar de luisteraar. Michael Jacksons Stranger in Moscow is qua sfeer en opname niet te vergelijken met de eerdergenoemde track. Groot(s), stevig en vol elektronische geluidjes. Bombastisch is misschien de juiste omschrijving. Het riante vermogen van de versterker maakt dat, bij wat luider spelen, de TX-8470 niet buiten adem raakt. De laagweergave blijft gecontroleerd en dynamisch loopt de boel niet vast. De elektronische geluidjes hebben snap en bite en duiken op verschillende plekken in het geluidsbeeld op. De stem van Michael kan fluwelig zijn maar heeft soms ook een rauw randje, zo ook in dit nummer. De Onkyo-receiver heeft hier geen probleem mee en laat dit duidelijk horen. Het stereobeeld is weer diep maar in de breedte wat afgebakend tussen de luidsprekers. Een hi-res download van Elton Johns Rocket Man vanaf de interne harddisk van mijn VAULT 2 klinkt helder en open. Zoals bijvoorbeeld de bekkens en hihat. De zeer herkenbare stem wordt goed weergegeven met karakter en los in het geluidsbeeld. Qua detailweergave weet de TX-8470 te overtuigen. Zo is er bijvoorbeeld plots een mandoline te horen die uit het niets tevoorschijn komt. Na het omwisselen van de bekabeling is de volgende stap het beluisteren van muziek met mijn Bluesound VAULT 2 als digitale bron en de in de Onkyo-receiver ingebouwde DAC. Een aantal eerder ‘analoog’ beluisterde tracks passeren opnieuw de revue om eventuele verschillen proberen te duiden. Zo merk ik dat bij World of Hurt van Ilse DeLange de laagweergave wat meer doortekend is waardoor bijvoorbeeld het Hammond-orgel een fractie meer gewicht heeft. Dit maakt het net iets realistischer. Zo zijn de zware achtergrondstemmen net wat gemakkelijker van elkaar te onderscheiden. Dorian, gezongen door Agnes Obel is een moeilijke track die eisen stelt aan een versterker. Digitaal is de tweede stem beter te volgen en valt op dat het stereobeeld in de breedte nu buiten de speakers reikt. De laagweergave gaat ook nu een stapje voorwaarts, loopt wat dieper door en heeft meer nuance. Een live-opname mag natuurlijk niet ontbreken en Gravity van John Mayer lijkt me een uitstekende keus. Het opgebouwde beeld is diep, wat maakt dat het publiek tot ver achter in de zaal hoorbaar is. De TX-8470 weet de verschillende stemmen en fluiten van het publiek goed te ontrafelen en er geen brei van te maken. Details als subtiele tikjes op een bekken zijn zonder moeite te volgen. Het hese en rauwe karakter van Johns stem is herkenbaar. Het lome karakter van deze song weet deze TX-8470 goed te vangen, het klinkt relaxed zonder aan betrokkenheid in te boeten. De interne DAC van deze receiver zorgt voor een fractie betere klankbalans dan dat de Bluesound dat doet.