Nieuwe uitgave: Digital Movie 162-2025

OP DE COVER

Leica Cine Play 1

FUJINON XF500mmF5.6 R LM OIS WR

Nikon Z6III hybride systeemcamera

Green screen: Het onmogelijke wordt mogelijk

Canon EOS Cinema C400 boxcamcorder

RUBRIEKEN

DigitalAbonnement

DigitalNova

DIGITAL TEST

Leica Cine Play 1 – Compacte 4K DLP-projector

De naam Leica klinkt bij fotografen ongetwijfeld bekend in de oren. Bij thuisbioscoopliefhebbers zal dat heel wat minder zijn, maar daar wil Leica wat aan veranderen. De Leica Cine Play 1 is een compacte 4K DLP-projector met een krachtige triple laser lichtbron, hoogwaardige Leica lens, een heel reeks functies om het opstellen te vergemakkelijken, Dolby Vision en HDR10+ en een uitgebreid smart tv-systeem. Allemaal in een knappe, compacte behuizing.

FUJINON XF500mmF5.6 R LM OIS WR – De wereld op afstand dichtbij halen

Voor de APS-C natuur-, actie- en landschaps-video/fotograaf heeft FUJIFILM een interessante 500mm telelens uitgebracht. De FUJINON XF500mmF5.6 R LM OIS WR is opmerkelijk licht van gewicht, ergonomisch vriendelijk uitgevoerd, kent zeer hoge optische prestaties en ziet er nog gelikt uit ook. Weliswaar een lichtsterkte van F5.6 doch F4 zou dit objectief voor de hobbyist vrijwel onbetaalbaar maken.

Sony PXW Z200 – De middenklasse camcorder is nog lang niet dood…

Integendeel, zelfs springlevend zoals de Sony PXW Z200 XDCAM overtuigend laat zien. De specificaties een 1 inch beeldsensor, oversampled 4K op 60P, cropped 4K met 120fps, een 20 maal optische zoom van 24-480 mm met een F2.8-F4.5 diafragmaopening, AI hybride AF en in camera framing, interne elektronische ND-filtering, multiple CODECs 12G SD doen watertanden. Voeg daarbij de befaamde Sony ergonomie plus professionele knoppen-lay-out en je hebt voor menig videofilmer en reportagemaker een echte winner.

Nikon Z6III hybride systeemcamera – Creatief powerhouse

De vakpers spreekt bij de Nikon Z6III over een creatief powerhouse. Het gerenommeerde cameramerk zet in op een gedeeltelijk 24,5MP stacked CMOS beeldsensor, 6K video, een flink verbeterde AF, magnifieke black-out vrije kleurenzoeker, volledig kantelbaar touchscreen, 8 stops winst 5-assige beeldstabilisatie, krachtig XSPEED7 beeldprocessor, bursts tot 120fps en uiteraard het indrukwekkende assortiment van verwisselbare Nikon optieken. Het prijskaartje is helaas ook gestegen maar dat is deze Z6III beslist waard.

Denon AVC-A10H AV-versterker – De kroning van een nieuwe koning

De redactie van Digital Movie heeft recent de fraaie high-end Denon AVC-A10H 13.4-kanaals AV-versterker ter review ontvangen. Deze AVC-A10H is direct afgeleid van de drie jaar eerder geïntroduceerde Denon AVC-A1H, de best presterende geïntegreerde AV-vesterker van Denon ooit. Geheel volgens Denon traditie is veel van de hierin gebruikte technologie naar dit nieuwe A10H topmodel door gedruppeld. De AVC-A10H is geheel in Shirakawa Japan vervaardigd, voorzien van kwalitatief goede interne componenten en heeft een uitgebreide sound tuning onder-gaan waarmee dit nieuwe topmodel in de A-serie topprestaties levert.

Canon EOS Cinema C400 boxcamcorder – 6K Fullframe, Triple Base ISO & RF mount

Met de Canon EOS C400 brengt Canon een breed inzetbare en betaalbare cinema boxcamera uit. Met een 6K backlighted fullframe beeldsensor, heel lichtgevoelige Triple Base ISO en een ruime keuze uit hoogwaardige RF-mount objectieven spreekt deze camera een grote doelgroep aan. Van professionele cineasten en reportagemakers tot gevorderde hobbyisten. In de praktijk een filmisch Zwitsers zakmes die alle ruimte overlaat voor bediening en aankleding op de eigen maat een smaak.

DIGITAL ACHTERGROND

Filmmaker Mode – Alles dat je moet weten over de nieuwe beeldmodus

Sinds 2020 beschikken diverse televisies over de Filmmaker Mode, maar wat is deze beeldmodus precies en waarom zou je het gebruiken? We leggen het uit…

DIGITAL PRAKTIJK

Green screen – Het onmogelijke wordt mogelijk

Rolling en global shutter – Moet je daar nu rekening mee houden?

Het zogenaamde rolling shutter-effect wordt regelmatig genoemd als een afbeeldingsfout van de camera. Zowel bij video als foto kan dat een storende vervorming bij de weergave van bewegende objecten geven. De global shutter leest het beeld in één keer uit in plaats van het achtereenvolgend naar beneden scrollen van de sensor. Camera’s met een global shutter zoals de Sony A9III, Nikon Z9H en Canon R1/R3 trekken daarbij de aandacht. Maar moet je nu echt met deze specificaties rekening houden of niet?

Powerzooms – Motorisch filmisch zoomen op de systeemcamera

Videofilmende systeemcamera’s beschikken doorgaans niet over een elektrische motorzoom. Dat zet hen bij de videografie op een ergonomische achterstand. Gelukkig zijn er wel verwisselbare powerzooms die over een ingebouwde elektromotor beschikken. Zo maak je van een videofilmende systeemcamera een volwaardige camcorder.

