Review: Easee Charge Max autolader – Stijlvol en simpel, maar niet perfect

Technische specificaties en prijs

De Easee Charge Max is een AC-laadpaal die zowel in een 1-fase (tot 7,4 kW) als 3-fasen (tot 22 kW) installatie kan worden gebruikt. De lader detecteert automatisch het aantal fasen en het maximale laadvermogen van de aangesloten auto. De maximale stroomsterkte is 32A (afhankelijk van de installatie). De Charge Max is uitgerust met een Type 2 laadcontactdoos, wat de standaard is voor de meeste elektrische voertuigen in Europa.

De lader beschikt over geïntegreerde DC-lekbeveiliging (RDC-DD), waardoor er geen dure Type B aardlekschakelaar in de meterkast nodig is; een standaard Type A aardlekschakelaar is voldoende. De beschermingsgraad van de behuizing is IP54, wat betekent dat de lader beschermd is tegen stof en spatwater, waardoor hij geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik. De afmetingen van de lader zijn compact, namelijk 256 x 193 x 106 mm (H x B x D). Connectiviteit wordt geboden via WiFi (2.4 GHz b/g/n) en Bluetooth. De prijs van de Charge Max ligt doorgaans rond de €700 tot €900, exclusief installatie.

De Easee Equalizer is een klein, slim apparaat dat in de meterkast wordt geïnstalleerd en via een HAN-poort (P1) of een slimme meter de actuele stroomafname van het huishouden meet. De communicatie met de Charge Max verloopt draadloos via WiFi (2.4 GHz b/g/n) of via Easee Link RF. De Equalizer zorgt ervoor dat het laadvermogen van de Charge Max dynamisch wordt aangepast aan het actuele stroomverbruik in huis, waardoor overbelasting van de hoofdaansluiting wordt voorkomen. De Equalizer kost ongeveer €200 tot €250.