Slimme speakers: de beste modellen van 2024/2025 en wat te verwachten

Je kunt je smartphone gebruiken om iets aan Google Assistent te vragen, of aan Siri, maar zeker als je een gezin hebt of als je graag muziek luistert, dan zijn slimme speakers het overwegen waard. Zo’n speaker is een goede aanwinst voor je huis. Zeker nu er steeds meer kunstmatige intelligentie wordt toegevoegd, waardoor de spraakassistenten ook daadwerkelijk slimmer worden. Een trend die in 2023 is ingezet, maar in 2024 zeker nog meer tot uiting zal komen door ChatGPT, maar bijvoorbeeld ook Google’s AI-initiatief Gemini.

Slimme speakers in 2025

We verwachten dat AI binnen spraakassistenten zal zorgen voor een potentiële boost in de verkopen van slimme speakers. Dat hadden we vorig jaar al verwacht, maar AI bleek pas eind dit jaar echt te zorgen voor wat meer natuurlijke gesprekken met slimme assistenten. Tegelijkertijd hebben we in 2024 gezien dat Amazon Alexa eindelijk in het Nederlands beschikbaar kwam, dus dat zal ook helpen bij het omarmen van spraakbesturing.

We hebben nog niet gehoord van nieuwe slimme speakers die eraan komen voor 2025. Apple, Google en Amazon blijven hierin dus leidend. Wat zijn de beste slimme speakers op dit moment? En wat kunnen we verwachten van het nieuwe jaar? We kijken hierbij bewust naar de wat meer betaalbare modellen in de wereld van slimme speakers.