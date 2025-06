Teufel lanceert ULTIMA 40 ACTIVE 3 actieve luidsprekers

De ULTIMA 40 ACTIVE 3 kenmerkt zich door een ingebouwde versterker met een totaal vermogen van 260 watt. Technisch gezien betreft het een 3-weg systeem met twee woofers, Kevlar midrange drivers en een 25mm tweeter.

Wat de connectiviteit betreft, biedt de set Bluetooth met aptX voor draadloze streaming in CD-kwaliteit. Voor thuisbioscoopliefhebbers is er een HDMI-aansluiting met ARC en CEC, waardoor de luidsprekers eenvoudig met de tv-afstandsbediening te bedienen zijn en automatisch in- en uitschakelen. Verdere aansluitingsmogelijkheden omvatten een optische digitale ingang, een analoge cinch-ingang en een USB-C poort met geluidskaartfunctie.

Een interessante uitbreidingsoptie is de mogelijkheid om de set te transformeren tot een 4.0 surround-systeem door de toevoeging van draadloze Teufel EFFEKT 2 rear speakers. Dit, in combinatie met Teufel’s Dynamore Virtual Center-technologie voor heldere dialogen, maakt de set veelzijdig voor diverse audiobehoeften.

De ULTIMA 40 ACTIVE 3 is verkrijgbaar in zwart of wit voor €899,99.