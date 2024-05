Review: Rotel RAS-5000 – Compact, veelzijdig en betaalbaar

Rotel bezet al decennialang een bijzondere positie in de audiowereld. Na al die jaren is het nog steeds een relatief klein familiebedrijf, ooit in 1957 in Tokyo opgericht door de japanner Tomoki Tachikawa en gericht op de fabricage van audio-apparatuur. In 1961 verscheen voor het eerst de naam Rotel. Vandaag de dag staat er nog steeds een bloedverwant aan het roer, namelijk zijn neef Peter Kao. Inmiddels is de firma gericht op home theatre, versterkers/streamers en cd-spelers in verschillende prijsklassen. Bekend is de prachtige Michi-lijn, die zowel voor- en eindversterkers (mono of stereo) omvat als geïntegreerde versterkers. Door de kleinschaligheid van Rotel werd nooit een wereldmarkt bediend. Daar is enkele jaren geleden verandering in gekomen, toen Rotel ook voor het eerst het Noord-Amerikaanse continent betrad. Kun je nagaan: daar nog redelijk onbekend maar gelijk goed verkopen, dat zegt wel wat over de geboden kwaliteit. Maar er is ook slim gebruik gemaakt van de daar al bestaande dealernetwerken. En dat komt weer door de eigendomsverhoudingen. En ook bij de productie zijn veranderende tijden. Om hoge kwaliteit betaalbaar te houden is de productie verplaatst naar China. Maar bijzonder is dat Japanse ingenieurs mee zijn verhuisd. Veel kennis op het gebied van research en development komt nog voort uit de eerste Rotel-technici, die ooit van Marantz afkomstig waren. En al decennia hanteert Rotel de filosofie van het ‘Balanced Design Concept’: een selectie van elektronische componenten en audiocircuits die met elkaar meer bereiken dan de som van de losse onderdelen.