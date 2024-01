In 2019 maakten we kennis met de Sonos Architectural by Sonance-speakers, een assortiment aan passieve inbouwspeakers die werken met de Sonos Amp. Vandaag heeft Sonos een nieuwe versie van de plafondspeaker in de Architectural-lijn laten zien. Het gaat om de 20,3 centimeter (8-inch) In-Ceiling-speaker van Sonos en Sonance. Dit model moet naadloos in het plafond passen en levert volgens Sonos krachtig, gebalanceerd en kristalhelder geluid.

De speaker, ontworpen en afgesteld in samenwerking met Sonance, is voorzien van een speciaal ontworpen, grotere woofer en een high-excursion motor voor een soepel middenbereik, indrukwekkend diepe bass tot 32 Hz en een uitgebreid luistergebied. De 30 mm tweeter en een nieuw geoptimaliseerde golfgeleider zorgen volgens Sonos voor natuurlijk klinkende vocalen en een betere verspreiding van de hoge frequenties voor een brede, gelijkmatige dekking die de kamer vult met geluid.

“De 20,3 cm (8“) In-Ceiling-speaker is ontworpen als directe reactie op de behoeften van onze installateurs, die vroegen om meer maatopties en flexibiliteit tijdens de installatie,” vertelt Audra Kinsley, VP en GM van Sonos Professional. “Deze nieuwe toevoeging biedt een krachtig geluidsprofiel en verbluffende prestaties die de ervaring van klanten verbeteren als Sonos Architectural-speakers worden gecombineerd met Sonos Amp. De toevoeging van de 20,3 cm (8”) In-Ceiling geeft professionele installateurs en klanten de vrijheid en flexibiliteit om het ontwerp en de luisterbeleving te kiezen die perfect binnen hun ruimte past.”

In combinatie met de Sonos Amp levert de Sonos Architectural-lijn multiroomaudio. Deze nieuwe versie werkt samen met de oudere (en kleinere) 15,2 (6-inch) versie van de plafondspeaker en met de In-Wall-speakers. In combinatie met Sonos Amp profiteert de 20,3 cm (8”)-speaker ook van Trueplay-tuning, die rekening houdt met de grootte, constructie, vorm en inrichting van de kamer waar de luidsprekers zijn geplaatst, en automatisch de EQ aanpast voor optimaal geluid. Samen met de Sonos Amp profiteer je van alle gemakken die je kent van Sonos, zoals de bekende app, toegang tot je favoriete streamingdiensten, Apple AirPlay 2 en regelmatige software-updates.

Prijs en beschikbaarheid

De speaker lanceert op 26 maart in de Verenigde Staten en is vanaf dit voorjaar ook in Europa verkrijgbaar met een vanafprijs van 1.099 euro per set.