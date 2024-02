Review: JBL TT350 Classic – Een klassieker van JBL

Je hoeft maar even rond te kijken om te zien dat vintagedesign goed in de markt ligt. En niet alleen in de hifi-wereld. Ontwerpen van Deense meubelontwerpers van vijftig-zestig jaar geleden zijn weer razend populair, als tweedehands of in de vorm van nieuwe meubels die op hun werken geïnspireerd zijn. In de audiowereld zijn retrodesigns eveneens een hele hype. Logisch, want uiteindelijk moet een audiosysteem en zeker een draaitafel visueel aanspreken en passen in het interieur.

Een retrovibe oproepen is zeker gelukt met de TT350 Classic, JBL’s nieuwste platenspeler die past in de Classic-lijn. Deze familie werd nog maar recent uitgebreid. Waar het aanvankelijk enkel een aantal luidsprekers omvatte met een nostalgisch design, zoals de L100 Classic en L82 Classic met hun opvallende Quadrex-schuimgrillen, komt er nu ook hifi-apparatuur bij. De SA750 en SA550 bijvoorbeeld, twee geïntegreerde versterkers, de MP350-mediaspeler en de CD350. Gezien de populariteit van vinyl is niet meer dan logisch dat het rijtje aangevuld zou worden met een platenspeler. De TT350 Classic dus, een draaitafel dat een adviesprijs van 1.099 euro draagt. Het wordt zo goed als speelklaar geleverd, incluis element van Audio-Technica, een matte stofkap en een phono-kabel.