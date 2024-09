Audio-Technica kondigt vervangingsnaald aan voor vinylliefhebbers

Het model is ontworpen om de luisterervaring te verbeteren voor gebruikers van de Sound Burger AT-SB727/AT-SB2022 en alle varianten van de AT-LP60/X draaitafels. De 0,3 x 0,7 elliptische naald stelt gebruikers in staat om hun producten naadloos te updaten, waardoor de behoorlijke levensduur van hun producten wordt gegarandeerd.

De ATN3600LE is gemodelleerd naar de ATN3600L, een betrouwbare naald waar talloze muziekliefhebbers al meer dan 50 jaar op vertrouwen. De ATN3600LC werd in augustus gelanceerd en is uitgerust met een conisch diamantprofiel. Hij vervangt de ATN3600L naald, maar blijft de vertrouwde audiokwaliteit bieden die we van de Audio-Technica naald gewoon zijn. De ATN3600LE, met zijn elliptische diamantprofiel, zit echter lager in de groef en krijgt zo informatie die een conische naald niet kan bereiken. Dit veroorzaakt een hogere frequentierespons en minder ruis door krassen op het oppervlak, met een verbeterde luisterervaring als resultaat. De ATN3600LE voegt zich hiermee toe aan het Audio-Technica naaldassortiment als een model dat gericht is op klanten die hun bestaande set-ups willen upgraden.

De Audio-Technica ATN3600LE is vanaf nu beschikbaar voor de adviesprijs van €29.