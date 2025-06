Sonos Ace hoofdtelefoon krijgt TrueCinema-update

TrueCinema is ontworpen als een speciale kalibratie die een ruimtelijkere geluidservaring creëert. Hoewel het geen volwaardige surround sound biedt zoals een traditioneel thuisbioscoopsysteem, streeft het ernaar om de luisteraar het gevoel te geven midden in de actie te zitten, zelfs zonder de koptelefoon af te zetten. Deze functie, die oorspronkelijk al bij de lancering van de Sonos Ace was beloofd, werd eerder uitgesteld.

Een van de kernmogelijkheden van de Sonos Ace is de integratie met Sonos Arc en Sonos Arc Ultra soundbars, waarbij Dolby Atmos-audio direct naar de koptelefoon kan worden gestuurd. Dit stelt gebruikers in staat om van een bioscoopachtige geluidservaring te genieten zonder anderen te storen.

Naast TrueCinema brengt de update nog meer verbeteringen met zich mee. Zo is het nu mogelijk om twee Sonos Ace koptelefoons tegelijkertijd te verbinden met één soundbar. Dit is ideaal voor koppels die ’s avonds laat ongestoord van hun favoriete content willen genieten. Bovendien is de actieve ruisonderdrukking (ANC) verder geoptimaliseerd. Factoren zoals haar, brillen of hoofddeksels worden nu meegenomen in de berekeningen, wat resulteert in een nog effectievere ruisonderdrukking in diverse situaties. Tot slot introduceert de SideTone-functie de mogelijkheid om je eigen stem te horen tijdens gesprekken, zelfs met geactiveerde ANC, wat zorgt voor een natuurlijker gesprek.