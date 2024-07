Review: Marantz Model M1 – Sonos Amp-uitdager van Marantz

Helemaal correct is het niet om te stellen dat de Model M1 een versterker op schoendoosformaat is. Het is immers helemaal vierkantig, niet de typische rechthoek waarin een paar sneakers in past. Maar je snapt het wel: vergeleken met een typische hifi-versterker is de Marantz Model M1 van 999 euro echt klein. Dat is een heel bewuste keuze. Net als toestellen als de Sonos Amp, Bluesound Powernode en de nieuwe Loewe multi.room amp is dit een versterker die op twee doelgroepen mikt. Langs een kant is het voor mensen die voor hun woonkamer een onopvallend maar toch krachtige muziekmaker zoeken die ze kunnen combineren met eigen luidsprekers. Aan de andere kant staan de installateurs die een toestel zoeken dat ze ook in een rack kunnen stoppen en die kan dienen om bijvoorbeeld inbouwspeakers aan te sturen. De Model M1 is zelfs zo ontworpen dat je twee stuks op één legger in een 19-inch rack kunt plaatsen, en er is een monomodus die handig is voor plafondspeakers. Stereo is niet zo leuk als het van bovenaf op je afkomt.

Er is dus wel wat concurrentie voor de nieuwe Model M1. Welke troeven legt deze versterker dan op tafel? Om te beginnen 2 x 100 watt vermogen (bij 8 Ohm), een HDMI-eARC-aansluiting en het HEOS-platform. Hierdoor kun je de Model M1 in een woning opnemen in een multiroomsysteem met bijvoorbeeld Denon Home-speakers in de eetkamer, een andere Model M1 in de keuken en een Denon AV-receiver in de hobbykamer. De bediening van al die apparaten is gecentraliseerd in de HEOS-app. Daarnaast zijn er nog andere streamingopties: AirPlay 2, Bluetooth en Spotify Connect. Het is ook een publiek geheim dat Roon Ready-status er zit aan te komen. Een line-in maakt het aansluiten van een platenspeler (met phonoversterker) of cd-speler mogelijk.

Wat wel heel bijzonder is: de Model M1 wordt gebouwd in de prestigieuze Shirikawa-fabriek in Japan. Die maakt meestal enkel z’n handen vuil als het gaat om de dure high-end toestellen van het merk. Verwacht in dit toestel echter geen high-end klasse D-modules van Hypex of de discrete HDAM-modules waar Marantz van houdt te ontdekken, zoals bij de Model 30 of de PMODEL M10. Dat zou de Model M1 wellicht veel te duur maken. In de plaats is er gekozen voor een chipoplossing van het (Nederlandse) Axign.