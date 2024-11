Review: Denon PMA-3000NE – Denon op z’n best

Het is al van 2016 geleden dat Denon een nieuw topmodel in z’n stereolijn presenteerde. Gegeven dat het Japanse merk eerder conservatief omspringt met z’n PMA-modellen is dat niet zo verrassend. Het is anders bij de AV-receivers, waar Denon duidelijk een voortrekkersrol wil spelen en met plezier nieuwe functies toevoegt. Aan stereozijde blijft het bedrijf echter heel gefocust op een helder afgebakend concept, en dat is zeker het geval voor het vlaggenschip dat traditiegetrouw bovenaan het assortiment prijkt. We kunnen je nu dus al verklappen dat de PMA-3000NE qua functies en zelfs qua uiterlijk niet mijlenver verwijderd zit van de voorgaande PMA-2500NE van acht jaar geleden. Een klein verschilpunt met voorheen: het topmodel is nu ook in het zwart beschikbaar, vroeger kon je het PMA-topmodel enkel in het zilver krijgen.

Intern is er aardig wat veranderd. Onder meer met een gloednieuw DAC-gedeelte én omdat Denon een aantal zaken overnam uit de beperkte PMA-A110-editie die verscheen toen het merk z’n 110de verjaardag vierde. Wat het trouwens een van de oudste hifi-bedrijven ter wereld maakt. En voor wie graag telt: de PMA-3000NE is inmiddels de 10de generatie van deze versterker. De tiende! Over heritage gesproken!