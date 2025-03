Review: Pro-Ject Debut E Carbon Phono – Vinyl toegankelijk gemaakt

Pro-Ject is een van de grootste bouwers van platenspelers ter wereld, met thuisbasis in Oostenrijk (en ook een beetje in Tsjechië, waar de eigenlijke Tesla-draaitafelfabriek staat – en neen, er is geen link met Musk). Een van hun sterke punten is dat het draaitafels op zowat elk prijspunt uitbrengt. Dat zorgt er wel voor dat het assortiment bij het Oostenrijkse merk bijna niet te vatten groot is. Waar dan de Debut E Carbon Phono te situeren? Het is niet de goedkoopste draaitafel van Pro-Ject, maar ook niet echt duur als je bedenkt dat Pro-Ject eveneens platenspelers van meer dan 10.000 euro in het assortiment heeft. Voor z’n toegankelijke prijs van 499 euro is de Debut E Carbon Phono voorzien van een aantal ‘betere’ eigenschappen, waaronder een ingebouwde phono-voorversterker die je kunt uitschakelen. De Debut E Carbon Phono biedt zich dus aan als een volledig pakket. Alles zit in de doos, incluis voorgemonteerde cartridge, bekabeling en stofkap.

Hoewel er veel meegeleverd wordt, is dit toch een puristischere platenspeler. Aan dezelfde prijs of nog goedkoper kom je producten tegen met meer features, zoals Bluetooth of een USB-aansluiting. Bij de Debut E Carbon Phono ligt de nadruk op audioweergave. Het is dan ook een speler dat wat upgrading toelaat, mocht je daar later zin in hebben.