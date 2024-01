Review: Teufel Ultima 25 Active – Doeltreffende upgrade voor je tv

Meester-slaaf

De set bestaat uit twee luidsprekers die ogenschijnlijk identiek zijn. Toch zijn er intern aardige verschillen te bespeuren. Een van de twee is de ‘meester’: het bevat de versterking en op de achterzijde vind je alle aansluitingen, incluis voor de stroomdraad. De andere speaker is passief en werkt enkel als je de meegeleverde luidsprekerkabel aansluit. Dat is meteen een (relatief) minpunt vergeleken met sommige rivalen, zoals die KEF. Er loopt nog altijd een kabel tussen de twee speakers. Als je deze kunt verstoppen achter een AV-meubel of in een kabelgootje is dat geen enorm probleem, natuurlijk.

De meester-speaker is bovendien te herkennen aan een OLED-scherm omringd door enkele toetsen. Op dit scherm zie je doorlopend de actieve ingang (zoals ‘TV’) en wanneer relevant het volumeniveau of de systeemmenu’s. Je kunt gelukkig de helderheid van het scherm instellen of hem zelfs uitschakelen. Handig, vooral als je graag tv kijkt in een verduisterde kamer.

De Ultima 25 Active-speakers zijn beschikbaar in het zwart of het wit. Of moeten we zeggen: wit-zwart. De witte uitvoering bezit immers nog altijd een zwarte voorkant. Daarin zijn een koperkleurige driver en een tweeter met een glanzende ring gemonteerd. Plaats je de meegeleverde roosters niet, dan spreek je toch over toestellen die in sommige interieurs te ‘technisch’ zullen overkomen. Mét speakergrilles zijn de Teufels heel wat subtieler. Al bij al is het design echter niet echt prikkelend. Het is een kwestie van smaak, maar wij zouden ze qua looks eerder in de functionele en niet in de spraakmakende hoek plaatsen.