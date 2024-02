JBL L42MS is een all-in-one muzieksysteem met streaming

Een echte alleskunner moet de JBL L42MS zijn. Het is een alles-in-één muzieksysteem en een echt hifi-apparaat met een knipoog naar de Paragon uit de jaren 80.. Het is een compactere variant van de L75MS die in 2022 werd geïntroduceerd. Dat model was 79 centimeter breed, maar de nieuwe L42MS is met een breedte van 62 centimeter wat makkelijker in de woonkamer te plaatsen.

Net als zijn grotere broer omvat de L42MS twee stereospeakerkanalen in één, horizontaal vormgegeven behuizing. Door een speciale DSP en de onder een hoek geplaatste luidsprekers realiseert de L42MS volgens de fabrikant een groots geluidsbeeld. Het gecurvde Quadrex Foam front, dat je ook kent van de JBL Authentics-serie, kenmerkt de typische JBL Classic looks, net als de walnoot finish van de kast zelf. In tegenstelling tot de traditionele losse luidsprekers uit de Classic familie is de L42MS echter ook in een volledige zwarte kast met houttextuur leverbaar.

Achter het zwarte front zorgen een tweetal 4” Paper Cone mid/laag drivers en een 0,75” Titanium Dome tweeter voor die typische JBL Sound. Achter deze drivers schuilt een interne versterker met een gecombineerd versterkervermogen van 200Watt. Het is tenslotte een alles-in-één muzieksysteem en dus is er ondersteuning voor het volgende:

Google Chromecast

Spotify Connect

Apple Airplay

Bluetooth

Roon Ready

HDMI Arc voor directe verbinding van TV-geluid

Analoge Line Level input (RCA en 3.5mm MiniJack)

SmartThings Ready

Ook als soundbar te gebruiken

In tegenstelling tot de grotere L75MS beschikt de L42MS niet over een ingang voor de rechtstreekse aansluiting van een draaitafel, daar is een externe phono stage voor vereist. Dit is echt een hifi-systeem met muziekstreaming die je ook heel gemakkelijk als soundbar kunt gebruiken dankzij de HDMI Arc voor een directe verbinding van tv-geluid.

Prijs en beschikbaarheid

De JBL L42MS is per direct verkrijgbaar voor 999 euro. Kies uit de kleur Classic Walnut of Black Walnut.