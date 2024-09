Denon brengt nieuw stereo-topmodel, de PMA-3000NE

De lancering van de twee toestellen zorgen voor veel vernieuwing bij Denon. Als groot en commercieel ingesteld audiomerk updatet het Japanse bedrijf natuurlijk relatief vaak z’n aanbod. Maar als het gaat om de topmodellen was Denon net heel standvastig. De AVC-A10H vervangt bijvoorbeeld nu pas de AVC-X8500H, terwijl lagere AV-receivers al veel vroeger een update kregen.

Tiende generatie

Het was ook lang wachten op de PMA-3000NE, een nieuwe klasse AB-stereoversterker met 2 x 80 Watt (8 Ohm) die voor 3.500 euro te koop zal zijn. Het komt boven de betaalbaardere geïntegreerde versterkers van Denon te staan. Die staken al langer in het nieuw, met de PMA-1700NE als krachtig sub-topmodel. Het eigenlijke vlaggenschip, de PMA-2500NE, dateerde echter nog uit 2016. Al verscheen er in 2020 wel de PMA-A110A, een speciale editie ter ere van de 110de verjaardag van het Japanse bedrijf – dat zich hiermee trouwens een van de oudste hifi-namen ter wereld mag noemen.

Toch werd het hoog tijd voor een update aan de top van Denons PMA-stereolijn, die al lang meegaat en een vaste waarde in het hifi-landschap. Inmiddels is de PMA-3000NE de tiende generatie van Denons PMA-topmodel. Voor het eerst zal dit topmodel bij ons beschikbaar zijn in het zwart of zilver. De PMA-2500NE was enkel in een metaaltint te koop.

Gebouwd in Shirikawa

Verwacht niet een radicaal andere versterker, want zo zit het eerder conservatieve Denon niet in elkaar. Het blijft een geïntegreerd model met analoge ingangen (incluis MM/MC-phonotrap) en digitale inputs. Streaming bouwt Denon echter niet in, een netwerkmodule in een topversterker vinden de Japanse ontwerpers niet wenselijk. Het is wel mogelijk een digitaal transport via USB aan te sluiten. Denon schuift op dat vlak vast graag de DP-2000NE naar voren. Daarnaast staat het ook in de sterren geschreven (en valt het ook te zien op sommige productfoto’s) dat er op termijn een opvolger komt voor de DCD-2500NE SACD-speler.

Een consistente geluidssignatuur blijft Denon heel belangrijk vinden. Daarom is de PMA-3000NE, net als de meeste andere Denons, getuned door hun Sound Master, Shinichi Yamauchi. Hij kreeg hierbij hulp van een aantal jongere ingenieurs, die lijken klaargestoomd te worden om op termijn de fakkel over te nemen. De PMA-3000NE wordt net zoals andere topmodellen gebouwd in de Shirikawa-fabriek in Japan.

Getweakt op vele vlakken

Het uiterlijk van de versterker is grotendeels hetzelfde gebleven, net als de gebruikte techniek. Maar er zijn wel een aantal belangrijke verbeteringen, waaronder een fijnmazige volumecontrole en zevende generatie van Denons AL32 Processing (Ultra). Het is ook heel typisch voor Denon dat er een groot aantal ‘tweaks’ zijn aangebracht die volgens de ontwerpers toch een impact hebben op de geluidskwaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om andere én mindere schroeven aan de bovenplaat, een andere klok voor de DAC, een OLED-schermpje en betere isolatie voor de USB-input.

Een aantal van die aanpassingen zijn duidelijk geïnspireerd op de A110. De PMA-3000NE krijgt bijvoorbeeld, net zoals dat jubileummodel, een vierdubbele DAC-opstelling. Deze is wel geüpdatet naar ES9018K2M-chips. Ook de elektronische volumeregeling is afkomstig van de A110. Denon merkt op dat je hiermee het niveau fijnmaziger kunt afregelen, wat klinkt als een antwoord op de groffe volumeregeling van sommige oudere Denon-versterkers.