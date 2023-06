Niets is zo fijn als een veilig huis hebben, maar dan moet je natuurlijk wel investeren in een goede beveiliging. Maak je je wel eens zorgen over de spullen thuis wanneer je op vakantie bent, dan hebben we een aantal tips voor je. Je kunt bijvoorbeeld investeren in verschillende soorten beveiligingscamera’s. Camera’s die bedoeld zijn voor binnen en je simpelweg op een kast in de kamer kunt zetten of camera’s die je aan de buitenkant van je woning hangt. En dan heb je natuurlijk nog slimme deurbellen, sensoren, complete beveiligingssystemen en buitencamera’s.

In de afgelopen maanden hebben we veel artikelen gepubliceerd over de verschillende onderdelen van een beveiligde smarthome en in dit artikel pakken we al die info samen, zodat je weet wat er beschikbaar is. Na het lezen van het artikel weet je waar je moet beginnen en als je ergens meer over wil weten, dan kun je terecht in de uitgebreide achtergrondartikelen en recensies die we geschreven hebben. Zoals altijd geldt dat we een greep doen uit onze artikelen en tips. Heb je zelf nog een toevoeging, wees dan zo vrij een reactie achter te laten.

Basistips voor een veilig huis

Uiteraard zijn er enkele basistips waar je je aan kunt houden tijdens je vakantie. Ten eerste is het belangrijk dat het huis een bewoonde indruk maakt. Het is fijn om in een compleet opgeruimd huis thuis te komen na je vakantie, maar inbrekers kunnen dit ook zien. Laat daarom een paar lege glazen, een (opengeslagen) boek en desnoods een bakje nootjes op tafel staan. Houd het schema van je slimme lampen aan (die aan kunnen springen wanneer de zon ondergaat) en vraag familie of de buren om de brievenbus te legen. En zorg er tot slot voor dat ramen en deuren goed afgesloten zijn. Alhoewel deze tips zeker kunnen helpen om inbrekers af te schrikken, bieden ze natuurlijk (en helaas) geen enkele garantie.