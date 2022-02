Review: WiZ Full Color Dual Zone Squire Tafellamp schittert in eenvoud

Fijne eigenschappen

De mooi ontworpen tafellamp heeft veel fijne eigenschappen. Zo kun je bijvoorbeeld beide lampen aan boord apart bedienen. WiZ geeft hier weliswaar niet de volledige vrijheid in, maar je kunt wel kiezen of het bovenste of onderste gedeelte meer licht geeft. Ook zijn er lichtmodi beschikbaar die een andere kleur meegeven aan beide lampen; maar helaas kun je niet zelf dan de kleuren bepalen. Hier valt dus nog wat winst te behalen. Gelukkig zijn er binnen de app meer dan genoeg opties beschikbaar met betrekking tot kleuren, thema’s (zoals kaarslicht, kerst en plantengroei) en wittinten, waardoor dat gemis enigszins wegvalt. Meer opties hebben is echter altijd beter.

De gratis te downloaden WiZ biedt bovendien bijzonder veel functies aan. Voor een enkele lamp is dat wellicht niet nodig. Maar wanneer je meerdere lampen van WiZ thuis hebt staan of hangen, dan kun je uit de voeten met scènes, ritmes en schema’s. De drie opties doen net even andere dingen. Met scènes zorg je met een enkele druk op de digitale knop voor een bepaalde atmosfeer, terwijl ritmes de lamp(en) automatisch laat overgaan in andere modi gedurende de dag. Schema’s spreken voor zich en stellen je in staat een schema op te stellen voor een dag of heel de week. Hiermee laat je bijvoorbeeld lampen automatisch aangaan in de ochtend, wanneer het nog donker is.

Verder is het goed om te weten dat er zeer veel smarthome-integraties aanwezig zijn. Je sluit de WiZ Full Color Dual Zone Squire Tafellamp moeiteloos aan op smarthomeplatformen van Google, Amazon, IFTTT, SmartThings, Homey en meer. Opvallende afwezigen in de lijst zijn Apple HomeKit en bijvoorbeeld Home Assistant, maar met een omweg is dit nog wel te regelen. Voor sommige gebruikers is dat geen probleem; maar met dit soort producten ben je gewoonweg op zoek naar gemak. De kans is groot dat je niet wil denken aan omwegen, waardoor dergelijke ondersteuning toch een gemis is in brede zin. Dit is dus iets om rekening mee te houden voor de aanschaf.