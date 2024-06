Dit is de Philips Hue Twilight

De Philips Hue Twilight nachtlamp kent drie verschillende toepassingen voor slaap- en ontwaakverlichting, focusverlichting en sfeerverlichting. De lamp is verkrijgbaar in een zwarte en witte variant en moet je ondersteunen bij je slaaproutine. De lamp kan zowel het ochtend- als avondlicht nabootsen dankzij ColorCast-technologie. Zo gebruik je het voorste licht als leeslampje en de achterste lichtbron om je slaapkamer te verlichten met een gloed. Je kiest uit zes verschillende lichtscenes als opstaan of slaperig. Dankzij de automatisering Sunset Go to Sleep kan de Philips Hue Twilight een zonsondergang simuleren met een rijke mix van rode tinten. Zo kan je volgens Signify rustig en ontspannen in slaap vallen. Daarnaast is er ook een ontwaakautomatisering waar het licht geleidelijk aan helderder wordt.