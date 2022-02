Gebruik

Het gebruik van een lamp is toch vaak het lastigst te beschrijven, want een lamp is niet zo ingewikkeld en veelzijdig. Maar, de Philips Hue Gradient Signe vloerlamp heeft wat meer mogelijkheden dan de gemiddelde lamp. Allereerst is het een Hue-lamp en dat betekent dat je de Signe in de Hue-app kunt bedienen. Daarmee worden ook alle mogelijkheden van Hue ontsloten, waaronder de zeer goede smarthome-integratie (Google Home, IFTTT, Homey, Home Assistant, etc.) de scenario’s binnen Hue en de toegang tot tal van accessoires om je de verlichting te bedienen. Philips Hue is niet voor niets marktleider, en dat is ook met de toevoeging van deze lamp extra onderstreept.

De Signe vloerlamp is bedoeld voor indirect licht; licht dat op de muur schijnt en zo de ruimte een bepaalde sfeer meegeeft. De Signe geeft recht tegenover de muur geplaatst een relatief smalle lichtbundel. Je kunt de lamp iets meer in een hoek zetten waardoor de lichtbundel wat groter wordt. De led-strip valt dan vanuit sommige hoeken wat op, maar dat is geen groot issue. Je moet wat spelen met de plaatsing om het effect te creëren dat jij graag wilt, maar de basis blijft hetzelfde; het is een lamp voor sfeerlicht tegen de muur of in een hoek. De Hue Signe vloer is geen eenvoudig te plaatsen product, moet passen bij je interieur en komt met een stevig prijskaartje. Het is dan ook een niche-product, iets unieks in de huiskamer.