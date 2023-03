Google Home-app heeft een tab voor Favorieten

Wanneer je na het updaten van de Google Home-app de applicatie opent, dan valt meteen op dat er een hoop veranderd is. Je komt namelijk meteen terecht op een nieuwe tab, namelijk Favorieten. Dit is de plek waar je zelf apparaten op kunt vastzetten die je vaak gebruikt, zodat je die niet constant hoeft op te zoeken. Een apparaat toevoegen gaat als volgt. Je drukt binnen deze tab op + Toevoegen, selecteer reeds geïnstalleerde apparaten en drukt dan vervolgens op Opslaan, rechts onderin. Een kind kan de was doen; binnen no-time heb je dan je eigen favorietenlijst samengesteld.

Tip: Hier kun je bijvoorbeeld je camera’s toevoegen en zo in één oogopslag zien wat er in of rondom je huis gebeurt.

Daarnaast heb je bovenin een aparte rij met knoppen staan. In mijn geval staan hier de lampen, de wifi-punten (omdat ik gebruikmaak van Google Wifi) en de klimaatbeheersing. Deze plekken worden Spaces genoemd. Dit zijn dus ruimtes waar je met één druk op de knop alle producten binnen een bepaalde categorie kunt vinden. Tap je bijvoorbeeld op Verlichting, dan krijg je een volledig overzicht te zien van alle lampen in huis – ongeacht in welke kamer ze geïnstalleerd zijn. Nu zijn de opties hier nog best beperkt, maar in de toekomst kun je ook zelf een Space toevoegen.

Het grote voordeel aan de knoppen die je toevoegt aan de Favorietentab, is dat je meteen de status ziet staan. Staat er een lamp aan? Dan verkleurt de knop, bijvoorbeeld. Heeft het slimme product een status die alleen via tekst te communiceren is, zoals een slim slot? Dan krijg je onder de naam van het product te zien wat momenteel de status is. Zo heb je dus in één overzicht heel veel informatie te pakken, en je hoeft nergens in te leveren op functionaliteit. Helaas weergeven de Spacesknoppen niet dezelfde soort informatie, maar met een druk op de knop zie je wat er nu speelt.

Tip: Maak bijvoorbeeld een Space aan voor slimme raamdecoratie in je huis, zodat je alles met één druk op de knop sluit.

Een laatste verandering die we willen meenemen voor de Favorietentab, is de mediaspeler onderop. Speel je op dit moment iets af via Google Home of Google Chromecast (of Chromecast built-in)? Dan kan de Google Home-app ook dat laten zien. Onderin beeld verschijnt er dan een mediaspeler, compleet met bedieningselementen. Je ziet staan welke muziek er draait en je kunt meteen aanpassen wat je wil. Pauzeren, stopzetten, verdergaan, vorig nummer – het kan allemaal. Uiteraard is er ook gewoon volumebediening en zie je een afbeelding van het album in beeld staan.