Tijdens CES 2024 presenteert Samsung een nieuwe, handige functie voor zijn eigen SmartThings-platform. De nieuwste optie is Map View. De naam van de functionaliteit huisvest weinig geheimen en doet precies wat je ervan verwacht. Je krijgt een overzicht van al je smarthome-apparaten in huis te zien op een handige kaart die je zelf samenstelt. Dit is geen nieuw idee en ook geen innovatie van de bovenste plank (Amazon Alexa biedt dit namelijk ook al aan), maar dat betekent niet dat dergelijke opties minder welkom zijn.

SmartThings Map View

Het grote voordeel van de SmartThings Map View is dat die niet per se verbonden is aan je smartphone of tablet. Je kunt de kaart op zo’n beetje elk Samsung-apparaat gebruiken dat over een display beschikt. Denk dan aan een televisie of monitor, maar ook een koelkast waar tegenwoordig een scherm in zit. Dankzij de ondersteuning voor grotere schermen kun je rekenen op een schone weergave die veel minder vol of druk is dan je wellicht gewend bent. Dat vindt onder meer de redactie van The Ambient.

Je kunt de kaart op verschillende manieren aanmaken. Je kunt bijvoorbeeld een foto maken van je vloerplan en die direct uploaden naar de dienst. Maar je kunt ook een nieuwe kaart tekenen, als je dat wil. En mocht je een slimme stofzuiger hebben van Samsung, dan kan die eveneens een kaart maken dankzij de ingebouwde LiDAR-sensor. Vervolgens kun je overal meubels en apparaten neerzetten, alsof je The Sims op pc aan het spelen bent. En om het nog speelser te maken, is het zelfs mogelijk virtuele huisdieren toe te voegen die op je reageren.

Als alles eenmaal toegevoegd is, dan kun je op verschillende manieren je huis verkennen. Je kunt zien hoe het met gekoppelde apparaten is, maar ook kijken hoe het met de temperatuur gesteld is, bijvoorbeeld. Je krijgt zelfs direct toegang tot je camerabeelden. De volgende grote update voor SmartThings die gepland staat komt naar televisies toe en voegt al deze functies dus toe. Ook komt er een soort snel op te roepen menu aan, die allerlei soorten informatie in één oogopslag kan overbrengen.