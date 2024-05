Beter geluid voor meer EK-sfeer

Stadiongeluid in woonkamer

Een soundbar is de makkelijkste aan te brengen audio-upgrade. Er zijn veel toestellen beschikbaar, startend vanaf circa 200 euro. Bedenk wel dat een kleine soundbar enkel in een bescheiden woonkamer goed zal presteren. Het geluid helemaal opendraaien is ook geen goed idee. Wil je een volle geluidservaring met helder – maar niet felle – details en goede stemweergave, dan moet je toch 400-500 euro rekenen. Uiteraard zijn dit richtprijzen; de soundbarmarkt is heel volatiel en er komen vaak promo’s voor. Voor een sportuitzending is Dolby Atmos niet zo relevant, maar als je later goed geluid wil bij films en games dan is aan te raden een toestel te nemen met ondersteuning voor dit formaat.

Heb je al een soundbar aan je tv hangen? Check dan vooraf eens of er een specifieke sportmodus is. Ga er echter niet vanuit dat het geluid dan echt optimaal is voor jouw situatie. Het vraagt geen moeite om alle geluidsmodi te doorlopen en gewoon diegene te kiezen die je het best bevalt. Is je kamer groot en met reflecterende oppervlaktes, zoals een tegelvloer? Het typische stadiongeluid, waarbij het publiek juicht en lawaai maakt, kan dan wel wat fel zijn. Na enkele tiental minuten wordt dat wat vermoeiend. De treble een beetje verlagen kan helpen.