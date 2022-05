Review: SwitchBot Pan en Tilt Camera – goede prijs-kwaliteitsverhouding

Installatie en de app

In tegenstelling tot veel sensoren van SwitchBot, die ook via Bluetooth werken, is dat hier niet het geval. Je moet de camera via de SwitchBot-app (iOS en Android) verbinden met je wifi-netwerk (alleen 2.4 GHz) en de QR-code scannen. Dat is eigenlijk alles. Binnen een minuut was de camera geheel gebruiksklaar en dat is natuurlijk razendsnel.

De SwitchBot-app hebben we vaker gebruikt en is redelijk overzichtelijk. Eigenlijk kun je het goed vergelijken met een Tuya-app zoals Smart Life of LSC Smart Connect, maar dan met net wat meer mogelijkheden. Vanaf je thuisscherm zie je al je geinstalleerde producten en verder heb je Scenes om producten met elkaar te laten samenwerken, Shop voor de reclame en Profile voor de persoonlijke instellingen. Klik op de zojuist toegevoegde camera en je komt in een apart menu met de liveview en alle cameramogelijkheden. Het leuke is dat het net weer even anders in elkaar steekt dan bij beveiligingscamera’s van andere merken. Vanaf het liveview-scherm heb je onderaan een serie knoppen voor het maken van een screenshot, opnemen van een video of voor het inschakelen van de tweewegcommunicatie. Ook vind je hier direct alle knoppen voor privacy mode, motion tracking, motion detection en de gallery en playback voor het terugkijken van de beelden. Het lijkt misschien wat veel, maar het is zo opgebouwd dat de functies snel en overzichtelijk bereikbaar zijn. Leuk is ook het joystickje, waarmee je zelf met de camera rond kunt kijken.

Wil je net even wat meer instellingen? Druk op de drie rode puntjes bovenaan het scherm om de instellingen te openen. Hier kun je erg veel naar wens aanpassen. Van nachtvisie tot lokale opslag en van de bewegingsdetectie tot het ‘flippen’ van het beeld wanneer je de camera juist aan het plafond wil hangen. Leuke extra’s zijn ‘Cruise’, voor het aanzetten van de cruise control van de camera, waarna deze op vooraf ingestelde tijden zelf rond gaat kijken, en de ‘Preset Point Settings’, waarmee je vooraf ingestelde punten kunt opslaan, bijvoorbeeld waar de sensoren van SwitchBot zich bevinden. Bij Scenes stel je gemakkelijk automatiseringsregels in via het als/dan-principe en kun je de camera laten samenwerken met de sensoren van SwitchBot. SwitchBot ondersteunt Google Assistant en Amazon Alexa met deze camera. Je kunt vragen de livestream op de Nest Hub of Echo Show te tonen en je kunt ook via tweewegcommunicatie via het slimme display praten.