Review: Arlo Go 2 – dankzij simkaart geen wifi nodig

In gebruik

Thuis maakt de camera gewoon gebruik van het wifi-netwerk, maar neem je de camera mee? Dan schakelt deze vanzelf over naar de simkaart. Thuis via wifi hebben we geen enkel probleem met de camera. Het werkt allemaal precies zo als de Arlo Pro 4, Arlo Ultra 2 of de andere camera’s van het merk. Datgene wat dit model echt onderscheid is natuurlijk de simkaart. Dat moet geprobeerd worden en dus nemen we de camera een weekend mee op pad. Thuis in de tuin had de meegeleverde Vodafone Smart Sim namelijk nauwelijks bereik, maar dat kunnen we Arlo natuurlijk niet kwalijk nemen. Wel fijn overigens dat, ondanks dat de camera nauwelijks reactie leek te geven, de video’s wel opgenomen waren. Heb je dus even geen bereik, dan zijn er wel beelden. Die zul je sowieso wel hebben met een micro-sd-kaart waarbij alle beelden direct lokaal worden opgeslagen, maar ook via de cloud waren er achteraf toch wat beelden opgeslagen. Niet alles overigens, dus een goede verbinding met het mobiele netwerk is ook op een afgelegen plek echt van belang. Gelukkig is dat over het algemeen goed geregeld in Nederland, alhoewel er verschillen tussen providers zijn. T-Mobile werkt hier namelijk prima, Vodafone dus niet.

We zoeken daarom een parkeerplaats op in the middle of nowhere waar de Vodafone-simkaart wel goed bereik heeft. En de camera bleek te werken als een zonnetje. En wat bleek, zodra er een goede dataverbinding tot stand is gekomen werkt de camera vrijwel net zo snel als thuis via je wifi-netwerk. Je ontvangt snel notificaties en hebt ook snel de liveview te pakken om te kijken wat er aan de hand is.

Hoe dan ook, de Arlo Go 2 reageert eigenlijk precies zoals iedere andere beveiligingscamera. Heb je verbinding via een simkaart in plaats van wifi, dan kun je wat vertraging merken. Bij ons testmodel werd een simkaart van Vodafone meegeleverd. Het bereik daarvan is in mijn woonplaats niet fantastisch, maar op andere locaties werkte het weer prima. Zorg dus dat je weet welk netwerk in jouw omgeving goed bereik heeft. Je gebruikt de Arlo Go 2 toch met name in afgelegen gebieden en dus is het wel belangrijk of er een goede mobiele verbinding tot stand gebracht kan worden. De camera is overigens wel slim genoeg om je ingevoerde automatiseringen uit te voeren, ook als er nauwelijks bereik is. Heb je de sirene en de spotlight ook ingesteld? Dan worden eventuele inbrekers in je caravan of vakantiewoning gewoon in het felle licht gezet en weggejaagd met de luide sirene.

De beeldkwaliteit is goed. Verwacht geen topkwaliteit, maar een 4k-resolutie via de simkaart zou funest zijn voor je dataplan. De camera schakelt automatisch de resolutie wat terug als het bereik wat minder goed is. Dankzij de spotlight is nachtzicht wederom in kleur, wat echt een meerwaarde is. De Arlo Go 2 is in feite een Arlo Pro 4, maar dan met een iets lagere resolutie én de mogelijkheid om een simkaart te plaatsen.