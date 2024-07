‘8K-versie van Philips Hue HDMI Sync Box verschijnt in september’

In februari vorig jaar dook de nieuwe Philips Hue HDMI Sync Box al op. We zijn inmiddels anderhalf jaar verder en wachten nog steeds. Toch lijkt er schot in de zaak te komen. Website Hueblog.com heeft afbeeldingen in handen gekregen van een Italiaanse webwinkel waar het apparaat al per ongeluk op werd gezet. De Hue Sync Box 8K was al te preorderen op deze webwinkel en een releasedatum stond op half september. Inmiddels heeft de webwinkel de pagina snel offline gehaald, maar we krijgen al wel een kijkje op het nieuwe apparaat.

Zoals vorig jaar al duidelijk werd ondersteunt de Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K de 8k-resolutie. Vier HDMI 2.1-poorten zorgen voor 4K op 120Hz, naast uiteraard 8K. De vorige versie van het apparaat was gelimiteerd op 60Hz. Verdere aansluitingen zijn voor de voeding en USC-C. Website Hueblog heeft enkele afbeeldingen in handen gekregen waarop we zien dat het design van het apparaat niet veel verschilt met de eerste versie. Beide zijn rechthoeken, maar de nieuwe Hue Sync Box 8K is iets vierkanter dan de eerste generatie.

In 2019 verscheen de eerste versie van de Philips Hue Play HDMI Sync Box waarmee je alles dat op tv verschijnt kan laten synchroniseren met de Hue-verlichting in je woonkamer of thuisbioscoop. Wanneer Signify de nieuwe versie officieel gaat aankondigen is nog onbekend, mogelijk gaat dat gebeuren tijdens de IFA in Berlijn begin september.