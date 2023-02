Review: IKEA PILSKOTT staande lamp en Dirigera hub

IKEA Trådfri, Dirigera of Philips Hue Bridge

Slimme lampen van IKEA bestaan al een tijdje en kunnen gekoppeld worden aan de Trådfri hub. Deze hub beschikt over tal van opties om schema’s en scenario’s aan te maken, waarmee je lampen kunt combineren met bijvoorbeeld sensoren, rolgordijnen en afstandsbedieningen. De bediening vindt plaats via de IKEA Home Smart-app.

Sinds kort heeft IKEA echter een nieuwe hub in het assortiment, genaamd de Dirigera. Deze hub is met 60 euro een stuk duurder dan de Trådfri hub, maar voor dat extra geld krijg je ook wat extra functies. De belangrijkste vernieuwing is de ondersteuning voor Matter, de nieuwe standaard op het gebied van smarthome. Dit betekent dat je in de toekomst Matter-apparaten van verschillende fabrikanten eenvoudig aan de hub kunt koppelen. Bijvoorbeeld een Matter bewegingssensor van Fibaro, gekoppeld aan de Dirigera Hub. Naast de Matter-standaard ondersteunt de Dirigera hub ook de protocollen wifi, Zigbee en Thread. Dirigera kan zelfs functioneren als Thread border router. Het apparaat is wat kleiner dan Trådfri en bevat een ethernetpoort en een USB-C-poort om hem van stroom te voorzien. Tot slot beschikt de nieuwe hub over meer geheugen, vindt alle communicatie plaats via de hub waardoor je lampen niet meer via een afstandsbediening hoeft te koppelen, en maak je gebruik van de nieuwe IKEA Home Smart-app, speciaal voor de Dirigera hub. De mogelijkheden van de nieuwe app zijn te vergelijken met die van de oude app, zij het in een nieuw jasje.

Heb je nu – met de PILSKOTT-lampen – al iets aan de Dirigera hub? Niet echt. Matter-ondersteuning moet nog toegevoegd worden met een update en de lampen communiceren met de hub middels Zigbee. De mogelijkheden zijn verder vergelijkbaar met die van de Trådfri hub, al zijn die mogelijkheden wat fraaier in de nieuwe app. Naast wat meer geheugen en de snellere koppeling is de belangrijkste reden om voor de Dirigera hub te gaan dat je klaar bent voor de toekomst, waarin je de IKEA Home Smart-app als basis wilt gebruiken om tal van Matter-producten te koppelen en/of een Thread-netwerk op te zetten. Wel belangrijk is dat de Trådfri-hub uitgefaseerd zal worden, met nog minimaal drie jaar aan updates. Begin je dus net met je IKEA smart home, dan is het wel verstandig met de nieuwe hub aan de slag te gaan.

Naast de twee hubs van IKEA heb je nog een optie om de slimme lampen aan jouw smart home te koppelen. De lampen communiceren namelijk via Zigbee en zijn daardoor ook aan andere Zigbee-hubs te koppelen. De bekendste is Philips Hue. De lampen worden op dezelfde manier gekoppeld als Philips Hue-lampen en kunnen op dezelfde manier in scenes en scenario’s gebruikt worden. Daar zitten echter wel kleine nadelen aan. De accessoires van Trådfri kunnen niet aan Hue gekoppeld worden en ook kun je de Trådfri-lampen niet in HomeKit gebruiken zodra ze aan Hue gekoppeld zijn. Tot slot kun je de lampen alleen updaten als ze aan de Trådfri hub of Dirigera hub hangen waardoor je ze dus weer van Hue moet loskoppelen, aan de IKEA-hub moet koppelen, moet resetten en aan Hue moet koppelen. Als je geen HomeKit en geen accessoires van IKEA gebruikt is dit echter geen groot probleem.