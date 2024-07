De bedrade deurbel

Zodra je een bedrade deurbel aansluit op het net, en je zeker weet dat de aansluiting voldoende stroom levert, dan fungeert zo’n slimme deurbel als het ware als een normale deurbel. Maar dan natuurlijk met extra functies. Iemand belt aan, en je hoort ergens in huis de bel afgaan. Ook krijg je dan een notificatie op je smartphone. Soms heb je nog wel eens een adapter nodig om de nieuwe deurbel goed aan te kunnen sluiten, maar als het goed is legt een deurbelfabrikant goed uit wat er moet gebeuren. Geen nood: je hebt niet meteen een techneut nodig.

Omdat je een bedrade deurbel direct op het stroomnet aansluit, heeft het apparaat altijd stroom (tenzij de stroom er uit ligt, natuurlijk). Dat is het grootste voordeel van zo’n variant ten opzichte van draadloze deurbellen. Afhankelijk van de installatie hoor je zelfs de bel afgaan wanneer het stroom platligt. We gaan er even van uit dat dat niet te vaak gebeurt. Dan heb je daarnaast als voordeel dat zo’n deurbel als het ware 24 uur per dag, zeven dagen per week kan opnemen. Of in elk geval kan filmen op basis van beweging, zonder dat je zorgen hebt over het energieniveau.

Een groot nadeel van bedrade deurbellen is dat het installeren even kan duren. En als je er dan toch niet uitkomt, dan moet je wel degelijk een klusjesman- of -vrouw inschakelen, al dan niet betaald of vanuit de familie. Je hebt allerlei apparatuur nodig voor het ophangen, moet even weten hoe het zit met de bedrading en moet kunnen zien of er een adapter nodig is. Je moet bovendien de oude deurbel netjes kunnen verwijderen en daarnaast rekening houden met een wifi- of smarthomeverbinding. Want die connectie moet wel sterk genoeg zijn.

Tot slot is het zo dat je het verwijder- en installatieproces moet herhalen wanneer je verhuist. Ook daar moet je dan even checken hoe het zit met alle aansluitingen, adapters en verbindingen. Als het om het aansluiten gaat leggen de deurbelfabrikanten gelukkig goed uit wat je precies moet doen, maar niet iedereens klusniveau is op gelijke hoogte. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat je iemand moet inhuren voor het ophangen en dan ben je daar extra geld aan kwijt. Dit betreft een klein deel van de gebruikers, maar we benoemen het toch.