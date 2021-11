Review: Nuki Smart Lock 3.0 Pro – geen Bridge en batterijen meer nodig

Nuki-app

De Nuki-app is met de komst van de derde generatie smart Lock niet veranderd. Het slimme deurslot is via de bekende weg toe te voegen en in te stellen. Middels een paar simpele stappen wordt het deurslot toegevoegd aan de app, waarna de set-up voor zich spreekt. In de app geef je het slot een naam, koppel je je WiFi-netwerk en kun je het slot kalibreren. Kalibreren is een kwestie van de stappen volgen zodat de Nuki weet hoe jouw cilinder in elkaar steekt.

De Nuki-app is een zeer uitgebreide applicatie voor iets dat in de basis een simpel slot moet zijn. Dat heeft tot gevolg dat je even je weg moet vinden in alle opties. Je krijgt dan ook een hoop mogelijkheden om het slot slim in te zetten. Het belangrijkste onderdeel van de app is het homescreen. Hier vind je de status (ontgrendeld of gesloten) en de mogelijkheid je deur te ontgrendelen, vergrendelen of te openen. Wanneer de deursensor is gekoppeld zie je ook meteen of de deur geopend of gesloten is.

De Nuki-app beschikt over een groot aantal opties en mogelijkheden, teveel om op te noemen. We lichten er een paar uit. De Smart Actions (Auto Unlock) functie is één van de belangrijkste functies. Hiermee kun je het slot namelijk automatisch laten inspelen op de situatie. Zo kan het slot dankzij het instellen van je locatie weten of je in de buurt bent van het slot. Als dit het geval is (je kunt aangeven wat de radius is, bijv. 50 meter) dan zoekt de app naar een bluetooth-verbinding met je smartphone, en zodra je dichtbij genoeg bent wordt de deur automatisch voor je ontgrendeld of (wanneer mogelijk) geopend. Je kunt hier ook een handmatige bevestiging tussen zetten zodat de deur niet ongewenst ontgrendeld wordt. Deze functie is geheel naar eigen wens aan te passen, bijvoorbeeld door het instellen van de actie wanneer het slot gevonden is, wat er moet gebeuren zodra je de geofencinglocatie verlaat en wat de omvang van de geofence is. Ook kun je hier Smart Notifications (meldingen wanneer je in de buurt bent van het slot) en Smart Warnings (een ontgrendelde deur wanneer je weggaat) activeren. De functie werkt zeer goed, al wil de tijd dat je moet wachten voor de deur nogal wisselen.

Het beheren en uitnodigen van gebruikers is een andere handige functie. Zo kun je namelijk iemand toegang geven tot je huis, zonder dat deze persoon een sleutel heeft. Dit is handig voor je partner, die simpelweg de app hetzelfde gebruikt als jij, maar vooral handig voor mensen die even toegang nodig hebben. Denk aan de schoonmoeder die de kat eten komt geven of de loodgieter die even de kraan komt maken. Je kunt ze via de app direct uitnodigen en aangeven of de persoon toegang mag hebben op afstand, of de ze Auto Unlock-functie mogen gebruiken en of ze in tijd beperkte toegang mogen hebben. Je kunt ervoor kiezen iemand onbeperkt toegang te geven of alleen toegang tussen specifieke tijden, op specifieke dagen. Ook deze functie werkt perfect, maar de persoon die je uitnodigt moet de app van Nuki wel downloaden en ook eerst even zien te begrijpen. Een andere mogelijkheid is natuurlijk zelf de deur op afstand openen.

Het Nuki Smart Lock kan ook met de hand bediend worden, zodat je niet altijd een smartphone hoeft te zoeken. Zo kun je de knop op de cilinder zelf instellen om bepaalde acties uit te voeren. Eenmaal drukken is bijvoorbeeld de ‘Intelligent’-functie. Het slot opent of sluit dan automatisch, afhankelijk van de status. Tweemaal drukken kan de Lock ‘n’ Go-functie activeren zodat de deur opent en na 20 seconden weer sluit. Mocht het slot niks doen, dan kun je altijd de cilinder zelf nog draaien om de deur te openen. Tot slot is er ook een nachtmodus, waarmee je zelf bepaalt op welke tijden het slot vergrendeld wordt en in de energiebespaarmodus gezet wordt. Tijdens de nachtmodus kun je de Auto Unlock-functie laten uitschakelen.