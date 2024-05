Review: FUJIFILM X100VI 40 MP – straatcompact en TikTok-camera

Body

Zoals gezegd doet de vormgeving van de body het geliefde klassieke meetzoeker gevoel van de Leica camera’s herleven. Zij het nu wel me een aantal elektronisch digitale nuances. De FUJIFILM X100VI is leverbaar in zwart en zilver. Het camerahuis is gebouwd van geperst aluminium met afgeronde hoeken. Het oppervlak is fijn gestraald (lekker glad) en is geanodiseerd voor het verkrijgen van een professionele uitstraling. Bovenop de twee geribbelde retro-draaiwieltjes voor belichtingscompensatie, de gecombineerd PSAM/ISO en de ontspan & aan/uit-knop. N.B.: De PSAM-kop werkt enigszins anders dan niet-FUJIFILM-fotografen gewend zijn. Zie hiervoor de beschrijving van de menu;s bij video en foto.

Er is een slimme accessoireschoen. Voorop zitten toch een extra instelwieltje, ingebouwd flitsertje, de microfoons en het AF-assisthulplicht met timerindicatie. De focusschakelaar met Single, Continu en Manual bevindt zich aan de linker camerazijde.

Aan de achterzijde neemt het kantelbare touchscreen viewerscherm het gros van het oppervlak in beslag. Linksboven vind je de hybride zoeker met rechts daarvan de druktoetsen drive/prullenbak, AEL/AFL en een draaiwieltje. Aan de rechterachterzijde het joystickje, Menu/OK, Play, Display/Back en Quick-instelmenu.

De grip is lekker comfortabel en geeft het juiste cameragevoel voor foto en video. Er zijn drie bedieningswieltjes: De aan/uit, de belichtingscompensatie en de PSAM voor de sluitertijd en bedieningsmodus. Deze laatste knop functioneert na licht optrekken tevens voor het instellen van de ISO-waarde. De joystick aan de achterzijde gebruik je voor de intuïtieve AF-puntselectie, menunavigatie en opties voor beeldweergave.

Het camerahuis is stof- en spatwaterdicht. Mits er aan de voorzijde een extra AR-X100 adapterring en PRF-49 beschermfilter op geplaatst worden. Optioneel is tevens een LH-X100 zonnekap verkrijgbaar. Voor extra bescherming is er de LC-X100V echt lederen paraattas. Handig want je kunt de camera zo schietklaar maken en de accu of geheugenkaart zijn te verwisselen zonder dat je de camera uit de paraattas behoeft te halen.

De beelden bekijkt de foto/videograaf op het ultradunne 3inc 1,62 Megadot LCD-touchscherm. Je kunt dit scherm naar onder (45 graden) en boven (90 graden) kantelen. Dat gaat net wat verder dan bij de X100V. Het touchscreen kan echter niet uitklappen. Voor fotografie heel handig voor shots van onder of boven doch wat minder gewenst bij video. Je kunt tot vier veegbewegingen op het scherm programmeren.

De genoemde intelligente hybride fasedetectie AF maakt gebruik van 425 scherpstelpunten. De tracking is uit de kunst. Welkom is een ingebouwd 4-stops ND filter. Dat scheelt weer op de aanschaf van een variabel grijsfilter. In de body is plaats voor 1 SDHC/SDXC SD-geheugenkaart en een LithiumIon accu. Die NP-W126S accu gaat circa 450 foto’s en 90 minuten videofilmen mee. Beiden zitten achter een deurtje rechts op de bodemplaat. Er wordt helaas geen aparte acculader meegeleverd. Dat gebeurt in de camera met een USB-kabeltje. Toch wel een beetje karig voor een camera van net geen € 1.800,-.

De connectiviteit omvat zowel Bluetooth en Wifi als Frame.io in de cloud. GPS via de smartphone. Bij de aansluitingen 1 x HDMI, 1 x 2,5 mm Submini TRS microfoon in, 1 x USB-C (data en voeding) en FlashSync (gedeeld met de 2,5mm Submini input). Allen op de rechterzijde van de body achter een klepje. Last but not least de compacte specificaties. Die zijn 128 x 74,8 x 55,3mm bij een gewicht van 521 gram met accu. Dat is inderdaad compact (doch niet echt klein) en relatief licht van gewicht.